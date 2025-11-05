Superluna del Castor 2025: a qué hora y dónde ver la luna más brillante del año hoy en Tenerife

El cielo de las Islas Canarias volverá a ofrecer un espectáculo natural el miércoles 5 de noviembre, cuando la luna llena se muestre en todo su esplendor. Conocida de manera popular como Superluna del Castor, esta será la última luna llena del otoño antes de dar paso al invierno.

Por qué se llama Superluna del Castor

El nombre de Luna del Castor procede de las antiguas tribus de América del Norte, que iniciaban la caza del castor en noviembre baja la luz intensa de la luna llena, antes de la llegada del invierno.

Con el paso del tiempo, el término se popularizó en todos el mundo hasta formar parte del calendario astronómico internacional. Este año, la Superluna del Castor será especialmente visibles desde la Península y Canarias.

Cuál es la mejor hora para verla

En el archipiélago, la fase máxima de la luna llena se producirá durante la noche del miércoles 5 al jueves 6 de noviembre, con su máxima esplendor en torno a la medianoche canaria.

El momento de máximo brillo lunar se producirá sobre las 21:00 horas en las Islas Canarias A esa hora, la Luna se encontrará a unos 356.833 kilómetros de la Tierra, mostrando su mayor tamaño y luminosidad del año.

Superluna del Castor / ED

Otra forma de poder disfrutarla es cuando aún permanezca baja en el horizonte, cuando ofrezca un tono más anaranjado y un efecto visual de mayor tamaño. Esto ocurrirá en torno a las 6:00 o 6:20 de la mañana en Tenerife

No es necesario utilizar telescopios ni prismáticos, la luna llena podrá observarse a simple vista. En el caso de que las nubes dificulten la visibilidad, la Superluna podrá apreciarte también durante la noche del 6 de noviembre, aunque con un brillo menor.

Dónde ver la luna llena de noviembre en Tenerife

Tenerife tiene uno de los mejores lugares para observar el cielo nocturno, lo que facilita a los habitantes de la isla la visión astronómica que se espera esta semana en la isla.

El Parque Nacional del Teide es un punto de referencia por excelencia. Desde lugares como el Mirador de Izaña, el Parador Nacional del Teide, El Portillo o la zona de Las Cañadas, los visitantes pueden disfrutar de una visión clara del firmamento, y lo más importante, alejada de la contaminación lumínica.