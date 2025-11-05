Veintiocho de los 84 migrantes del cayuco interceptado este martes en Tenerife eran menores

Veintiocho de los 84 ocupantes del cayuco interceptado este martes al sur de Tenerife eran menores de edad, según ha informado a EFE una portavoz del 112 este miércoles.

La embarcación fue detectada a unos seis kilómetros de la costa de la isla y recibió la ayuda de la Salvamar Alpheratz.

Sus ocupantes desembarcaron ya de noche en el puerto de Granadilla de Abona, donde recibieron las primeras asistencias hospitalarias.

De acuerdo con el informe del 112, seis necesitaron que los trasladaran a hospitales de la isla, por diferentes dolencias.

Del total de 84 inmigrantes rescatados en la operación, 80 son hombres y cuatro mujeres, cifras que incluyen a los menores.