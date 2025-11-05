El tinerfeño Daswani presumía de obtener 7.000 euros de rentabilidad en 30 minutos

Mukesh Daswani, el empresario que estaba al frente de Tradex, la sociedad mercantil que ideó para gestionar el capital de inversores particulares a los que captaba prometiéndoles beneficios de entre el 30% y el 50% en un plazo de dos meses, alardeaba de «obtener rentabilidades de 5.000 a 7.000 euros en apenas media hora». Esto es lo que afirmó este miércoles uno de los más de 120 testigos citados a declarar como víctimas en la causa abierta en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por un presunto fraude de más de 2,5 millones de euros.

Este testigo conocía bien a Daswani. Coincidió con él en una consultoría años antes de que fundara Tradex. En 2021 vio en una red social una entrevista que le hizo una radio y contactó con él para reunirse en la primera oficina de Tradex, en el Parque Bulevar. Buscaba trabajo y Daswani le formó para que se hiciera cargo de cursos de trading porque le dijo que la cartera de inversores que iba captando para operar en bolsa crecía y ya no tenía tiempo para formar a más alumnos.

El acuerdo entre ambos se forjó con un contrato en el que se repartían el 50% del coste del curso, 1.000 euros por cada alumno. Eso fue al principio, porque cuando la firma Tradex empezó a tener relevancia, el precio de los cursos subió al doble. El testigo, a preguntas del fiscal, reconoció los pagos que le hizo Daswani mediante transferencias desde su cuenta particular.

El fiscal le preguntó si había invertido su dinero con Daswani ya que sabía del alto rendimiento que obtenía en las operaciones. «No, estaba muy ocupado dando los cursos», explicó sin más detalles, aunque coincidió con otros testigos que no invirtieron su dinero a pesar de «ver» los altos beneficios que lograba Daswani.

En este procedimiento se acusa a Mukesh Daswani y a Francisco Imobach P. A. como presuntos autores de un delito de estafa agravada y alzamiento de bienes por los que la Fiscalía pide una condena de 12 años de prisión para el primero y nueve años para el segundo y les reclama devolver las cantidades estafadas a las víctimas. En la causa también está imputada la que era novia de Daswani entre 2021 y 2022 sobre la que recae un delito de estafa a título lucrativo por beneficiarse de 327.000 euros obtenidos por transferencias que le hizo su novio, regalos, viajes, estancias en hotel y la compra de un coche.

Mukesh Daswani tejió una relación empresarial con diferentes personas que se convertían en autónomos y le facturaban a Daswani o a Imobach por servicios que prestaban, fundamentalmente, confeccionar contratos con sus inversores.

«Se excusó en enfermedades de su familia»

Varios testigos aseguraron que poco antes de que la trama «saltara por los aires», en julio de 2022, les «pareció raro que Daswani comunicara que su padre y su novia estaban enfermos de cáncer y que se tenía que ir de viaje».

Ante las sospechas de que el negocio podía ir mal, «porque no era normal que no viniera a la oficina como hacía antes y además porque el volumen de inversores ahora era muy importante y gestionaba ya una cartera de más de tres millones de euros invertidos». «Le presionábamos para que nos dijera qué era lo que pasaba en realidad y en un principio negaba cualquier problema en la empresa hasta que se vino abajo y nos dijo que no había dinero para pagar a nadie».

Algunos de esos testigos confirmaron que a Francisco Imobach le dio un ataque de ansiedad, salió corriendo y se puso a llorar. Él había convencido a su abuelo, a sus padres y a un hermano para que invirtieran en el tinglado financiero y ahora se habían quedado sin dinero y no tenían noticias de donde estaba su socio. Su hermano, empleado también en Tradex, confirmó que al conocer la noticia presentaron una denuncia en la Policía Nacional y se pusieron en manos de un abogado. «Fuimos víctimas también». Añadió que su hermano tuvo que dejar el piso en el que vivía y se mudó con él. «Sin saber cómo lo supo, uno de los inversores localizó mi casa y amenazó a mi hermano para que le devolviera su dinero, lo que hizo mediante una transferencia en bitcoins», subrayó. Y Daswani huyó a Emiratos Árabes Unidos hasta que fue detenido y extraditado a España.

Empresarios, pequeños ahorradores, personas con estudios universitarios o sin ellos. El perfil de las víctimas que fueron estafadas es tremendamente heterogéneo.

El primer testigo en declarar fue un abogado que se sienta entre los letrados de las acusaciones particulares que representan a las víctimas estafadas. Esto no es nada habitual, como tampoco fue lo que declaró. Afirmó que conoció a Daswani tras mudarse a Tenerife; le hablaron de él y de sus resultados en inversiones, así que probó con 10.000 euros.

«Firmé un contrato de préstamo entre particulares para invertir con un rendimiento del 50% a los dos meses». «Todo fue bien y reinvertí el principal, los 5.000 del beneficio y otros 5.000 más». Admitió que suscribió hasta cuatro contratos convirtiendo sus 10.000 euros iniciales en 45.000. La euforia le cegó y convenció a 15 familiares y allegados para que invirtiera cada uno 10.000 euros. Desveló que Daswani le pagó una comisión de 1.000 euros por cada inversor. Cuando todo se desmoronó, él y sus allegados perdieron 195.000 euros.