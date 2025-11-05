La superluna más brillante del año ilumina los cielos de Tenerife

La luna más hermosa del año iluminó este miércoles 5 de noviembre los cielos de Tenerife y no defraudó. Este fenómeno astronómico durante la luna llena de noviembre ha coincidido este 2024 con el momento de mayor acercamiento entre este satélite y la Tierra. Al menos en Santa Cruz de Tenerife se está pudiendo ver de forma clara pues no hay apenas nubes en el cielo

Se le conoce como Luna del Castor, que tiene su origen en las culturas nativas norteamericanas, asociadas con los ciclos de caza y cosecha. Los cazadores aceleraban sus capturas cuando veían esta luna para poder contar con una buena provisión de pieles antes de la escasez del invierno. Además, es el tiempo en el que los castores hacen sus madrigueras antes de ir a hibernar.

El momento de mayor acercamiento entre la luna y la Tierra se produce este miércoles exactamente a las 21:00 horas, cuando se encuentren a 356.833 kilómetros. Es el mejor momento para disfrutar de la superluna, que hizo acto de presencia en el horizonte a las 18:05 horas.

En concreto, la luna se puede ver este miércoles un 14% más grande y un 30% más brillante de lo que se suele ser normal. No es necesario utilizar telescopios ni prismáticos, pues la luna llena puede observarse a simple vista.

El telescopio y los binoculares ayudan a admirar el brillo y descubrir los cráteres con mayor claridad. La recomendación para los amantes de la astronomía es ir lo más lejos posible de las ciudades y los sitios de contaminación lumínica.