¿Te vienes al I Love Reggaeton Tenerife? EL DÍA sortea 2 entradas dobles para el gran evento
Consigue tu invitación totalmente gratis para vivir la fiesta urbana más esperada del año, junto a un acompañante
La fiesta más esperada vuelve a Tenerife y tú puedes ser parte de ella: El Día pone en marcha un sorteo entre sus lectores registrados para regalar 2 entradas dobles para asistir al festival I Love Reggaeton, que se celebrará el viernes 7 de noviembre en el Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife.
El evento regresa con todo el ritmo del Reggaetón clásico y urbano, el Electrolatino, el Dembow y la Bachata, con una producción de primer nivel que reúne a grandes artistas del género, un montaje audiovisual impactante y un ambientazo pensado para celebrar el sonido que marcó una generación.
Cuándo y dónde:
📅 Fecha: 7 de noviembre
📍 Lugar: Recinto Portuario de Santa Cruz de Tenerife
¿Cómo participar en el sorteo?
Participar es muy fácil:
✅ Si ya eres lector registrado: Accede al formulario e inicia sesión con tu cuenta.
✅ Si aún no tienes cuenta: Regístrate gratis en EL DÍA y disfruta de ventajas exclusivas como sorteos, contenidos premium y promociones especiales.
✅ Rellena el formulario con tus datos y entrarás automáticamente en el sorteo.
✅ ¡Y listo! Solo queda cruzar los dedos y esperar ser uno de los afortunados ganadores. ☘
📢 Anuncio de ganadores
El sorteo se celebrará al mediodía del mismo viernes 7 de noviembre, y ese mismo día se contactará con los ganadores.
Asegúrate de que tus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) estén actualizados en la sección ''Mi cuenta" en tu perfil de usuario registrado. Si aún no tienes cuenta, puedes registrarte de forma gratuita en www.eldia.es.
🎶 No dejes pasar esta oportunidad única de disfrutar de una experiencia inolvidable en un entorno espectacular.
¡Participa con EL DÍA y vive la magia del I Love Reggaeton 2025! 🍀
