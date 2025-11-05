La presencia de drones en el aeropuerto de Bruselas obliga a suspender un vuelo a Tenerife

Cientos de viajeros que esperaban volar desde el aeropuerto de Bruselas-Zaventem en la mañana de este miércoles permanecen varados, tras la cancelación de 54 vuelos como consecuencia del cierre temporal del espacio aéreo por la presencia en la víspera de drones en las proximidades de la terminal.

El aeródromo, que anunció la interrupción del tráfico aéreo en dos ocasiones durante la pasada noche "por razones de seguridad", ha reanudado paulatinamente su actividad este miércoles, con decenas de vuelos retrasados y la cancelación de 22 vuelos salientes de la capital belga y otros 32 entrantes.

Entre los vuelos suspendidos que preveían salir de Bruselas durante la mañana, tres correspondían a las ciudades españolas de Madrid, Bilbao y Tenerife, desde donde también dejarán de salir tres vuelos con destino a Bruselas, ha informado a EFE el aeropuerto belga.

Largas colas formadas en los mostradores del aeropuerto de Bruselas. / Ignacio Blanco / EFE

Estos incidentes han dibujado en el aeropuerto de la ciudad un escenario de incertidumbre entre los viajeros, que han sido atendidos con agua y comida por trabajadores del aeropuerto, mientras esperan una alternativa a sus vuelos junto con otras decenas de afectados.

Afectados

Uno de los pasajeros afectados es Antón, en Bruselas por trabajo y con su vuelo de regreso a Bilbao suspendido "sin explicación", que denuncia que la única alternativa que ha recibido por parte de su compañía aérea ha sido reubicarle en otro vuelo que parte de Bruselas este sábado: "No tiene ningún sentido. En mi caso, casi que es mejor ir en coche o en tren".

"Nos han dicho que había dos drones en el aeropuerto"

A pesar de la falta de explicaciones en un principio, los pasajeros han ido recibiendo más información durante la mañana, como explica Daniel, que también viajaba a Bilbao: "Nos han dicho que había dos drones en el aeropuerto, parece ser el problema por el cual han cancelado los vuelos. Por seguridad. Eso lo entiendo. Volaré hoy o igual mañana".

El nicaragüense Félix, que preveía volar a Berlín, coincide en que "después de insistir mucho" les han informado de que las suspensiones "tienen que ver con un incidente de drones reciente, que no pone en peligro la infraestructura, pero sí hace una disrupción del espacio aéreo".

"En mi caso, me habían colocado para otro vuelo, pero también lo volvieron a suspenderlo y ahora estoy esperando a una tercera alternativa", lamenta.

Con mayor incertidumbre se muestra el vietnamita Vince, cuyo visado por trabajo en Europa caduca este miércoles: "Eso significa que tengo que salir de Europa antes de que acabe el día de hoy; si no, no sé qué pasará después".

Reanudación de vuelos

El aeropuerto de Bruselas ha informado que las salidas y entradas se han ido reanudando, después de que, según el diario belga Nieuwsblad, entre 500 y 1.000 personas se vieran obligadas a pasar la noche en el aeropuerto, con camas, comida y bebida proporcionadas por el aeródromo.

A los incidentes en aérodromos belgas se suman otros avistamientos en las últimas semanas de drones en cercanías de infraestructuras sensibles, los últimos el pasado fin de semana cerca de la base aérea militar de Kleine-Brogel, cercana a la frontera con Países Bajos.

Las autoridades belgas preparan un plan acelerado de respuesta a estas incursiones y, mientras tanto, el Ejército ha dado órdenes de derribar los aparatos si puede hacerse de forma segura y "sin causar daños colaterales", además de apuntar a que los incidentes podían tratarse de intentos de espionaje por parte de Rusia.