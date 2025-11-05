El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 5 de noviembre, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,989€ el litro en la estación de servicio PLENERGY de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,975€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PLENERGY de Arafo, CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,989€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este miércoles en Tenerife

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,167€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,245€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,159€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,235€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,349€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy miércoles 5 de noviembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,361€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,399€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,519€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,519€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,392€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,419€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en San Sebastián de la Gomera, a 1,369€ el litro en DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3.

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a la gasolinera DISA MUELLE GOMERA, donde el litro está a 1,489€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la OCÉANO PLAYA SANTIAGO, que está a 1,489€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy miércoles 5 de noviembre, está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA, donde está a 1,429€ el litro. La otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a 1,429€ el litro en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO.

La gasolina más barata de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 5 de noviembre, está en la estación de servicio DISA VISTABELLA de Calle la Milagrosa, 2 a 1,029€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio DISA LOS MAJUELOS de Avenida Los Majuelos, 26 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,079€ el litro.

El diésel más barato está en DISA VISTABELLA, a 1,029€ el litro, situada en Calle la Milagrosa, 2. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO que ofrece el gasoil a 1,093€ el litro en Gasóleo A en Carretera TF-111 km 8.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,179€ el litro, en Calle la Milagrosa, 2 en la estación de servicio DISA VISTABELLA. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,182€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

