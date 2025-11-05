El nuevo contrato de mantenimiento del Teide incluye senderos y miradores

El nuevo contrato para el control y la vigilancia en los centros de visitantes del Parque Nacional del Teide incluye como novedad el mantenimiento de senderos y miradores. Un total de 43 trabajadores, tres más que hasta el momento, se encargarán de la gestión, la limpieza y el control de accesos, según el encargo por 8,2 millones de euros (2,2 de incremento) y un plazo de tres años aprobado por la Consejería del Medio Natural a la empresa pública Tragsa, que repite la encomienda. Así lo informó la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en rueda prensa tras al Consejo de Gobierno, acompañada por el consejero de Cultura, José Carlos Acha, ante la ausencia de Lope Afonso, que asiste a la feria turística WTM de Londres.

Atención profesionalizada

La medida asegura la continuidad del servicio, que finalizaba este mes, y garantiza "una atención profesionalizada" en las infraestructuras del parque. El Cabildo financiará parte del coste a través de los ingresos por las entradas al Centro de Visitantes de Cañada Blanca. Dávila reafirmó el compromiso con la conservación y la correcta gestión del Parque Nacional del Teide y recordó que con la próxima aprobación del decreto de transferencia y el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que espera estén vigentes a finales de mes o comienzos de diciembre, se incrementarán a 17 los agentes en el principal espacio natural protegido de la Isla y de Canarias.

Mantenimiento

El equipo de 43 profesionales —formado por técnicos, guías, capataces y otros perfiles— desarrollará tareas esenciales como la limpieza de instalaciones, senderos, pistas, el mantenimiento de infraestructuras (miradores), la atención a los Centros de Visitantes y al Museo, y el control de accesos para mejorar la experiencia del visitante y proteger los valores naturales del Parque. Asimismo, el encargo incluye todos los trabajos vinculados al Sistema de Gestión Ambiental EMAS, implantado en el Parque Nacional del Teide desde 2006, así como labores de seguimiento y análisis de la visita y el tratamiento de datos de las estaciones meteorológicas instaladas en el espacio protegido, actividades clave para una gestión ambiental rigurosa y basada en datos.

Transferencia de gestión

Rosa Dávila desveló que espera la "inminente" aprobación del decreto de transferencia del parque en el Consejo de Gobierno de Canarias, coincidiendo con la aplicación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Teide, que contó con el visto bueno del Patronato Nacional de Parques Nacionales, "con 40 votos a favor y solo 5 en contra", detalló. Valoró que "ya estamos preparados para recibir esa transferencia completa, incluso aprobamos la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Parque Nacional, donde se incrementa ese número de efectivos".

Más efectivos

Así, junto a los que ya operan, pertenecientes a la administración regional, se sumarán 17 agentes de medioambiente, sobre todo de campo, que pasarán de ser cinco a trece. A esto se suma el encargo a Gesplan, que supondrá la asignación de 39 efectivos en total durante 24 horas los siete días a la semana.

El doble que el PSOE

La presidenta insular valoró el crecimiento en "más de ocho millones de euros" de la partida para protección del medio natural en el presupuesto de 2026. Gracias, en parte, al céntimo verde o forestal, a pesar de que "el Gobierno central retira diez millones de euros procedentes de fondos europeos, orientados a este fin". Además de que, apuntó Dávila, "no hemos recibido ni un solo euro del Estado tras el gran incendio forestal de 2023 en Tenerife". La presidenta sentenció y realzó el trabajo de Gobierno insular al defender que "el incremento en aspectos medioambientales y en la protección de los espacios protegidos en la Isla es del 50% respecto a la etapa socialista", durante el mandato anterior.