Una mujer afronta 15 años de cárcel por matar a un hombre en un parque en Arona

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de 15 años de cárcel para una mujer acusada de matar el año pasado a un hombre, con el que había discutido horas antes, en un parque urbano de Arona, y que será juzgada la próxima semana por un jurado popular en la Audiencia Provincial.

Además de la pena de prisión por un delito de asesinato, el ministerio público solicita que la mujer, una persona sin techo, al igual que la víctima, pague 300.000 euros a los herederos de éste.

Según consta en el escrito de calificación, la acusada entró en un parque urbano de Arona al que se accede desde una rotonda y por razones que se desconocen acabó con la vida del varón.

Agresión

Para ello utilizó un cuchillo de un solo filo, con unos 17 centímetros de hoja y 13 de mango de madera, con el que atacó a la víctima de forma sorpresiva sin que pudiera defenderse.

Le causó una herida de hasta diez centímetros en el lado derecho de la cara y cuello que llegó hasta la parte superior de la espalda, lo que provocó una hemorragia y su muerte inmediata.

Cuando la víctima se encontraba ya sin vida, la mujer le ocasionó varias heridas más en la cara, columna cervical y en ambas muñecas de carácter mutilante, según el escrito del Ministerio Fiscal.

Como penas accesorias, la Fiscalía solicita que la acusada permanezca en situación de libertad vigilada por el plazo de siete años una vez que salga de prisión en caso de ser condenada.

Según las investigaciones llevadas a cabo en aquel entonces la mujer se habría aprovechado de que el hombre estaba durmiendo, ebrio o drogado para atacarlo de forma sorpresiva y modificar el escenario del crimen para que pareciera un suicidio.

Antecedentes

La procesada, que residía en el sur de Tenerife desde hace más de 24 años, cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos leves.

La víctima también era conocida por las fuerzas de seguridad y había estado en prisión en varias ocasiones.