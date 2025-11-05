El inusual calor de noviembre bate un récord histórico en Tenerife Norte con 33 grados

El aeropuerto de Tenerife Norte ha registrado este martes, 4 de noviembre de 2025, una temperatura máxima de 33,0 ºC, lo que supone un nuevo récord histórico para un mes de noviembre desde que existen datos oficiales en esta estación, que opera desde 1941.

Hasta ahora, el valor más alto documentado en este enclave era de 31,0 ºC, alcanzado el 9 de noviembre de 1998, por lo que el nuevo registro supera en dos grados aquella marca, un salto inusual en series climatológicas de larga duración.

El episodio de calor anómalo y aire seco procedente del sur, acompañado de calima ligera y baja humedad, ha afectado estos días a buena parte del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había advertido de que se trataba de un episodio “excepcional para la época”.

Según el Gobierno de Canarias, la alerta por riesgo de incendios forestales continúa activa en las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro, ante la persistencia de las altas temperaturas y la escasa humedad en niveles medios y bajos.