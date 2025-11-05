Evacuados a centros sanitarios seis de los 84 migrantes que arribaron este martes a Tenerife

Salvamento Marítimo rescató a última hora de este martes a un total de 84 personas migrantes que viajaban a bordo de un cayuco a seis kilómetros al sur de Tenerife. Una vez desembarcados en el muelle de Granadilla, al sur de la isla, seis de ellos han sido evacuados a distintos centros sanitarios, según ha informado este mediodía el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Una vez se dio el aviso, el organismo estatal movilizó los medios necesarios para tratar de localizar a la embarcación, que fue escoltada por una Salvamar hasta el puerto tinerfeño.

Por su parte, en tierra, aguardaba un dispositivo sanitario formado por el Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y Atención Primaria. De las 84 personas migrantes desembacadas, seis fueron evacuadas a centros sanitarios.