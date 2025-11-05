Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evacuados a centros sanitarios seis de los 84 migrantes que arribaron este martes a Tenerife

El cayuco fue localizado a seis kilómetros al sur de la isla

Llegada de un cayuco al Puerto de Granadilla

Llegada de un cayuco al Puerto de Granadilla

Llegada de un cayuco al Puerto de Granadilla / Andrés Gutiérrez

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Salvamento Marítimo rescató a última hora de este martes a un total de 84 personas migrantes que viajaban a bordo de un cayuco a seis kilómetros al sur de Tenerife. Una vez desembarcados en el muelle de Granadilla, al sur de la isla, seis de ellos han sido evacuados a distintos centros sanitarios, según ha informado este mediodía el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112).

Una vez se dio el aviso, el organismo estatal movilizó los medios necesarios para tratar de localizar a la embarcación, que fue escoltada por una Salvamar hasta el puerto tinerfeño.

Por su parte, en tierra, aguardaba un dispositivo sanitario formado por el Servicio de Urgencias Canario, Cruz Roja y Atención Primaria. De las 84 personas migrantes desembacadas, seis fueron evacuadas a centros sanitarios.

