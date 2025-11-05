Un ejemplar anillado de cotorra de sol llega a la Fundación Neotrópico: solo será entregado a su propietario legal

Un ejemplar anillado de conuro o cotorra del sol (Aratinga solstitialis) se encuentra en las instalaciones del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Fundación Neotrópico desde el pasado 3 de noviembre.

El animal fue localizado en el municipio de La Orotava, en Tenerife, según explica la organización en sus redes sociales, y, gracias a la colaboración ciudadana, pudo ingresar en el centro.

Esta especie se encuentra incluida en el Anexo B del Reglamento (CE) Nº 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio (Apéndice II del CITES), por lo que está prohibida su tenencia sin documentación legal (factura legal o carta de cesión), además de ser imprescindible marcaje por anilla cerrada o microchip.

Entrega a su propietario

Por este motivo, la Fundación Neotrópico explica que no entrega animales exóticos en adopción a particulares, así que sólo puede ser devuelto a su propietario legal.

En caso de no aparecer, el animal quedará bajo custodia en un amplio aviario y en compañía de otros ejemplares de su misma especie en las instalaciones del CRAS Neotrópico.

Objetivos de Fundación Neotrópico

La organización recuerda en sus redes que siguen trabajando por la protección de la naturaleza canaria, la investigación, la conservación de la biodiversidad, por el bienestar animal, la sensibilización y la educación ambiental, además de luchar contra el tráfico ilegal de fauna y las especies exóticas invasoras.

El desarrollo de nuevos cultivos agropecuarios ecosostenibles, la promoción de la economía circular y la generación de productos km 0 para alcanzar la soberanía alimentaria se sumaron desde el año 2005 a las acciones de la Fundación Neotrópico.