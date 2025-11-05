Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025

La revista Forbes, reconocida mundialmente por sus rankings anuales sobre las mayores fortunas, las mejores empresas y los líderes más influyentes, ha publicado la esperada lista de 'Los 100 españoles más ricos de 2025'. En esta nueva edición, el prestigioso medio económico estadounidense ha revelado quién es la persona con mayor patrimonio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sus propiedades no pasan desapercibidas, y seguro que alguna vez has visitado o escuchado hablar de alguno de sus negocios, que son de los más emblemáticos en las Islas.

A nivel nacional, encontramos empresarios de todo tipo, desde dueños de supermercados hasta los mayores accionistas de mancos o empresas de telecomunicaciones. Amancio Ortega y su hija Sandra Ortega encabezan la clasificación un año más. El dueño de Inditex tiene un patrimonio que asciende a los 109.900 millones de euros, situándolo también como una de las personas más ricas del mundo. Más abajo, tenemos a Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente de Ferrovial, Juan Roig, dueño de Mercadona, y Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y máximo accionista del RC Deportivo de La Coruña.

Estos son los españoles más ricos de 2025, según Forbes / Forbes

Debemos descender hasta el puesto 37 para encontrar al primer canario de los dos presentes en la lista. Se trata de Eustasio López González, natural de Agüimes, en Gran Canaria, propietario de Lopesán Hoteles, la mayor cadena hotelera de la isla, con presencia en el Caribe y en varios países de Europa Central. El grancanario tiene una riqueza acumulada de 1.300 millones de euros, subiendo su patrimonio en 100 millones con respecto a la clasificación de 2024. El dueño de los resorts de lujo y de hoteles familiares es la persona más rica de Canarias este 2025.

Eustasio López González es el canario más rico / Wikipedia

Wolfgang Kiessling es el empresario más rico de Tenerife

El dueño y creador de Loro Parque, Siam Park y el acuario Poema del Mar de Las Palmas de Gran Canaria es el tinerfeño más rico. Wolfgang Kiessling ocupa la posición 98 de la lista de 'Los 100 más ricos de España. El empresario de origen alemán llegó a Tenerife por casualidad, ya que su empleo en los años 70 le hizo desembarcar en Puerto de la Cruz, localidad de la que se enamoró y que eligió para vivir junto a su mujer.

Wolfgang Kiessling, tras recoger su premio / Andrés Gutiérrez

Hijo de comerciantes alemanes, nacido el 7 de septiembre de 1937, a sus 88 años sigue siendo uno de los empresarios más influyentes del país. Hasta hace dos años era considerado la persona más rica del archipiélago, y ha logrado hacer su fortuna gracias a la creación de varios centros de ocio que se han convertido en un referente en Canarias. Según la revista Forbes, Kiessling tiene una fortuna de 450 millones de euros.

Así ha conseguido hacerse millonario Wolfgang Kiessling

El alemán ha construido su imperio apostando por un modelo empresarial basado en integrar ocio turístico de productos icónicos, infraestructuras de calidad, I+D en conservación animal y una estrategia de marca global. Todo empezó en 1972, cuando el empresario decidió abrir en Puerto de la Cruz un zoológico especializado en aves, Loro Parque. Medio siglo después, ese lugar ya acoge a cientos de especies animales y se ha convertido en uno de los mayores centros de conservación animal del planeta y en una marca canaria internacionalmente reconocida. Su fundación ha destinado decenas de millones de euros a investigación y a proyectos globales de protección de especies, y mantiene convenios con universidades de diferentes países.

Loro Parque Fundación

La expansión continuó en 2008, cuando Kiessling inauguró Siam Park, en el sur de Tenerife. Los expertos lo posicionaron como el parque acuático número uno del mundo durante varios años consecutivos. Ese éxito cambió la manera de ver canarias, porque pasó de ser un destino de sol y playa a ser, además, un destino de ocio de primer nivel mundial.

La última gran incorporación fue en 2017. El alemán abrió el acuario Poema del Mar, en Las Palmas de Gran Canaria. El recinto se diseñó como un ancla turística para el muelle de la ciudad. Su pantalla curva de acrílico fue la mayor del mundo en su inauguración. Hoy, Poema del Mar es uno de los principales reclamos para los turistas que visitan Gran Canaria, y consolida la estrategia de Kiessling de posicionar 'grandes iconos turísticos' en el archipiélago.

Kiessling amplía su patrimonio

El grupo Kiessling ha comprado también hoteles para rehabilitarlos y que formen parte de su conglomerado empresarial. Este año, el empresario compró el hotel Botánico para revitalizarlo y convertirlo en otra joya de Tenerife. Esto es una buena noticia para los ciudadanos de las islas, porque gracias a sus parques y zonas de ocio, muchos canarios tienen empleo, de manera directa o indirecta.

Además, varias fuentes del sector turístico consideran a Kiessling un determinante en la internacionalización de la oferta de ocio del archipiélago.

El hombre más rico de Tenerife seguirá apostando por el archipiélago e innovando mientras viva.