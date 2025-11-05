Gran avance para acabar con las colas en Tenerife: aprobado el tercer carril de la TF-1 por 175 millones

Gran avance en las obras para reducir los atascos en la autopista del Sur (TF-1). La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles 5 de noviembre la aprobación definitiva del proyecto para construir el tercer carril de la TF-1, entre los municipios de San Miguel de Abona y Adeje.

Además, la actuación contempla la remodelación de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Las Américas y la creación de un acceso directo al Hospital del Sur, situado en El Mojón. Esta actuación, que ampliará de forma significativa el espacio para los vehículos en uno de los muchos puntos colapsados de esta autopista, supondrá una inversión de 175,4 millones de euros y se deberá hacer en un plazo de ejecución de 42 meses.

Gran incidencia

Esta parte del tercer carril de la TF-1 va a tener una incidencia vital en una de las principales arterias de la Isla. Según apunta Obras Públicas, permitirá aumentar la capacidad de la vía, mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad vial en uno de los tramos más transitados de toda Canarias.

El tramo en concreto de la autopista del Sur es el de Oroteanda (San Miguel de Abona) y Las Américas (Arona y una pequeña parte de Adeje). Este tramo forma es una intervención catalogada por el Ejecutivo regional como "estratégica" que responde al incremento sostenido del tráfico en el sur de la Isla.

La actuación permitirá reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar la conectividad entre los núcleos urbanos y turísticos y reforzar la capacidad logística del principal eje viario del sur, añade el Ejecutivo regional en el comunicado en el que anuncia la aprobación definitiva del proyecto por parte la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián.

El proyecto supera todos los trámites

El proyecto, redactado por la unión de empresas Fhecor Ingenieros Consultores y Trazas Ingeniería, ha superado "con éxito", según el comunicado de Obras Públicas, todos los trámites técnicos y ambientales requeridos.

El tramo comenzará después del enlace de Oroteanda, en el punto kilométrico 64+000 (San Miguel de Abona), y terminará pasando el enlace de Las Américas, en punto kilométrico 73+760 (Arona y en menor grado Adeje).

El objetivo es dotar a la infraestructura de un tercer carril por sentido. Además de la mejora de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Las Américas, destaca la ampliación a dos calzadas separadas con dos carriles cada una de la carretera del Hospital del Sur (TF-28), para que las incorporaciones desde el tronco de la TF-1 hacia el centro médico se realicen de forma directa.

Actuación prioritaria del Plan de Movilidad

Es una de las actuaciones prioritarias por las que apuesta el Plan de Movilidad Sostenible (Pimsit) de Tenerife, que está en el proceso de aprobación definitiva por parte del Cabildo de Tenerife. El Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife, el programa de actuaciones para acabar con la saturación del tráfico en la Isla con vistas al año 2035, apuesta por el tren del Sur y una serie de ampliaciones en las carreteras de la Isla.

Es un modelo basado en la mejora de los medios de transporte ya implantados –las guaguas y el tranvía–, una fuerte inversión en la ampliación de las carreteras –de 1.898 millones de euros– y la construcción de aparcamientos disuasorios para retirar vehículos particulares de las vías, principalmente aquellos que van con una sola persona, la mayoría.

El Plan apuesta por desplegar primero los terceros carriles en las autopistas del Norte y el Sur, o cerrar de forma definitiva el Anillo Insular, o construir vías alternativas –variante de la TF-5 en La Laguna, túnel de la Mesa Mota entre La Laguna y Tegueste, vía exterior o circunvalación oeste–, o soterrar parte de la autopista del Sur a su paso por Adeje, o implementar en los terceros carriles sendas específicas para guaguas y otros transportes colectivos –conocidos técnicamente como carrilles bus-vao– con la tecnología punta necesaria para maximizar su rendimiento.

Un problema de saturación

En cuanto a esta actuación en concreto del tercer carril de la TF-1, el Pimsit asegura que la autopista del Sur "presenta un problema generalizado de saturación por el elevado tráfico que la recorre, principalmente debido a la falta de capacidad en los enlaces de las poblaciones más importantes". "Así, por ejemplo, se producen embotellamientos frecuentes en Guaza y Los Cristianos", detalla, para añadir: "El mal funcionamiento de los enlaces provoca retenciones que se propagan hasta el tronco de la autopista".

El documento propone, aparte de la mera ampliación de capacidad de la TF-1 en este tramo, que "se debe considerar la posibilidad de incorporar el llamado sistema de inteligencia en el transporte en el tercer carril que permita su uso como carril prioritario para las guaguas o bus-vao.

Un carril prioritario para guaguas

"Una vez esté redactado y aprobado, resultaría una alternativa clara y coherente con lo que debe ser la nueva política de transporte aplicada a las infraestructuras viarias, ya que permite implementar un sistema de capacidad desde el punto de vista del transporte insular en una actuación en principio de aumento de la capacidad de la vía", pormenoriza el Pimsit, que conclye: "La actuación se completa con la modificación del enlace de Chafiras y la construcción del enlace de Oroteanda, en obras en la actualidad".