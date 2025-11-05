Cuatro toallas por 20 euros y colchones desde 35: arranca Exposaldo en Tenerife con chollos para ahorrar en Navidad

Ni Black Friday ni los descuentos de enero: el mejor sitio para encontrar grandes chollos se encuentra en Exposaldo Tenerife. Cuatro toallas por veinte euros, colchones a partir de 25 o dos pares de tenis de calidad por 60 euros son algunas de las gangas que se podrán encontrar hasta el próximo domingo 9 de noviembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Como si de una romería del ahorro se tratara, desde primera hora de la mañana una interminable cola rodeaba el Recinto. Pese al inclemente y nada habitual calor en estas fechas, los asistentes mantenían la ilusión por "cazar bicocas" antes de la campaña navideña. Tras las grandes puertas del Recinto Ferial les esperaban desde las 11:00 de la mañana 120 empresas y 180 stands dedicados a ropa, tecnología, mobiliario, automoción, belleza y ocio.

Batir la cifra de visitantes

Pocos minutos tras el pistoletazo de salida, en los pasillos ya no cabía ni un alfiler. Las grandes avenidas del Recinto, se llenaron de bolsas, empujones amistosos y conversaciones sobre los precios de una edición, la vigésimo octava, que promete batir la cifra récord de 40.000 visitantes que logró el año anterior.

🛍️ Hoy abrió sus puertas en el Recinto Ferial de Tenerife la 28ª edición de Exposaldo, un encuentro imprescindible para dinamizar el comercio en Canarias. (+) pic.twitter.com/ikyQATEAuE — Economía Gobcan (@EICAGobCan) November 5, 2025

En Baybú (Calzado y complemento infantil), el público se agolpa frente a los estantes que prometen precios desde 4,99 hasta 19,99 euros. "Vine solo a mirar y ya llevo tres pares de zapatos para mis hijos", contaba Miriam, vecina de Taco. A su lado, una mujer carga una bolsa enorme, mientras le comenta a su acompañante que se nota la diferencia de precios. "Capaz encontramos todo lo que necesitamos sin tener que esperar al Black Friday”, añadió.

Sillones rebajados

En el stand de Conforama, las colas se extendían hasta el final del Recinto. Algunas personas prueban los sillones con calma mientras otras esperan su turno pacientemente. Un papel destaca una oferta irresistible para algunos: un sillón rebajado de 2.198 a 899 euros.

Varios curiosos se acercan y se escuchan murmullos de indecisión. "Damos una vuelta y nos lo pensamos", insiste un hombre a su mujer. A su lado una pareja joven intenta decidir si el sillón cabría en el coche. Pedro Fernández, vecino de Güímar, solo venía a buscar una lámpara barata. "Ahora estoy dudando si llevarme un sillón. Me estoy resistiendo a la tentación", sentencia.

Colchones a 35 euros

A pocos pasos, varias torres de colchones se convirtieron en una de las atracciones principales de los asistentes. "Tela manchada. Antes 104,73 euros, ahora 35,91 euros", reza una de las pegatinas pegada en los colchones. La expectación fue tal que los clientes tenían que coger turno en una máquina, como si de una charcutería se tratase. "La espera vale la pena por ahorrar tanto dinero en un colchón", señala Antonio García, otro asistente. Mientras, una mujer sale triunfante empujando un colchón enrollado.

Entre los nuevos participantes en Exposaldo destaca Dissan, una tienda online que prueba suerte en el formato presencial por primera vez con productos como pegatinas, tazas y tote bags personalizadas. "Por ahora estamos muy contentos con la acogida", señalan los responsables del stand. Sara Morales, una estudiante que visitaba la feria, asegura que le han encantado las pegatinas: "Me llevé dos, una de dinosaurios y otra de alimentos, y me salieron cuatro euros. Me pareció un detalle muy bonito para regalar".

"Liquidación por cierre"

En Erlau, las familias se amontonan frente a los trajes de comunión y la ropa infantil. "Me sorprendió ver vestidos tan bonitos a 12 euros. Aprovecharé y cogeré dos para mis sobrinas", cuenta Rosa, vecina de La Matanza, mientras ojea también los vestidos de comunión "por curiosidad".

🛍️ Ya está inaugurado #Exposaldo2025 una feria que impulsa a nuestros #comercios locales y acerca grandes oportunidades a miles de #familias tinerfeñas.



Este año esperamos superar los 40.000 visitantes y seguir demostrando que #Tenerife apuesta por su #economía y #talentolocal. pic.twitter.com/OPegVzAxZM — Rosa Dávila (@rdavmam) November 5, 2025

La música anima el ambiente de Ferredíaz, donde los visitantes se detienen entre altavoces, herramientas y electrodomésticos. El sonido de la música a todo volumen se mezcla entre las conversaciones. "Da gusto venir a Exposaldo. Me acabo de llevar una freidora de aire por 60 euros", asegura Luis, que ha aprovechado la cita para dar un paseo con su nieto.

Aunque no todo es buen ambiente en Exposaldo. Los carteles de "liquidación por cierre" también tienen su pequeño hueco, como es el caso de Bichitos Kid. María Gómez será una de sus últimas clientas. "Es una pena", sentencia María Gómez, que cargada con una bolsa de la que asoman tres cajas de zapatos para su sobrina.

"¿A quién le toca ahora?"

Uno de los puestos más concurridos, donde las ofertas de textiles para el hogar volaban en cuestión de minutos, es la de Noah Home. "Cuatro toallas por veinte euros, dos almohadas viscoelásticas por 35, mantas de invierno a veinte euros", eran algunos de los carteles que se leen en su puesto. José, el dueño, atiende sin descanso. "Estamos muy contentos con la acogida", añade mientras cobra a una clienta que se lleva tres mantas y cuatro toallas. "¿A quién le toca ahora?", es la frase más repetida por los tres vendedores del puesto.

A las puertas del recinto, dos mujeres se toman un respiro con varias bolsas colgando de ambos brazos. "Hemos arrasado con todo lo que hemos podido, y eso que solo es el primer día. El sábado a lo mejor nos volvemos a pasar", cuentan entre carcajadas. Detrás de ellas, una pareja discute si volver a entrar a por un hornillo que al que le habían echado el ojo. "Total, ya que estamos aquí", dice resignado el hombre. Su mujer, por su parte, regresa al stand mientras consulta el horario del evento para cerciorarse de que seguirá abierto todo el fin de semana.