Morat actúa este sábado en Tenerife, su única parada en España este año

Morat, una de las bandas más influyentes de la música en español de las últimas décadas, ofrecerá este sábado su único concierto en España de 2025 en el campo de fútbol de Adeje en Tenerife.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado en una nota que el hecho de que Morat haya elegido Tenerife para ofrecer su único concierto en España en 2025 es "una excelente noticia" que refuerza el posicionamiento de la isla como un destino "capaz de atraer grandes eventos internacionales".

Ha subrayado, asimismo, cómo este tipo de iniciativas "no solo enriquecen la agenda cultural y de ocio de Tenerife, sino que también generan un importante impacto económico en muchos sectores como la hostelería y la restauración".

"Este tipo de conciertos ponen a la isla en el mapa cultural y musical y contribuyen a dinamizar la economía local, a su vez que refuerzan su imagen como destino de grandes eventos", ha señalado la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

De un proyecto de amigos al éxito

Morat, un fenómeno global que comenzó como un proyecto de amigos en Bogotá, ha "conquistado" tanto a América como a Europa con su estilo único de pop rock. Destaca la institución insular que su capacidad para llenar grandes recintos y dominar las listas de éxitos ha consolidado su lugar como una de las bandas "más queridas" de la música latina. Con discos como 'Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios' y el multiplatino 'Balas Perdidas', su último trabajo, 'YA ES MAÑANA', sigue sumando éxitos con canciones como 'Cómo te atreves', 'Yo contigo, tú conmigo' y 'Besos en guerra'.

Asi, tras su paso por el Estadio Metropolitano de Madrid, Morat regresa a España en 2025 con una única fecha en Tenerife, prometiendo una "experiencia inolvidable" para sus fans.

Últimas entradas

Con solo unos días para el evento, las entradas están a punto de agotarse, y se pueden conseguir las suyas a través de Ticketmaster.

El concierto está organizado por Iglesias Entertainment y New Event, con la colaboración de Tenerife Despierta Emociones, Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, Ayuntamiento de Adeje, Fred Olsen, Archipiélago Renting, Niccolò's Light, Los 40, Cajasiete y el Hotel Bahía Duque.