El cine como punto de encuentro para las personas mayores de Tenerife

'Tardes de película' convierte al cine en el punto de encuentro de personas mayores. Se trata de un ciclo que los lleva a reencontrarse con la butaca de una sala de proyección después de décadas. Y allí se cumple la tradición. Con el aforo lleno, el murmullo se apaga cuando las luces comienzan a descender. Son las 16:30 horas del martes 4 de noviembre en Multicines Tenerife, de La Laguna, y en la pantalla aparecen las primeras imágenes de Regreso al futuro (1985).

El programa, impulsado por Sinpromi en colaboración con la Asociación Charlas de Cine y Alda Projects, ofrece cinco proyecciones a lo largo del año con un formato accesible y participativo. Las películas se complementan con charlas temáticas, coloquios guiados por expertos y transporte gratuito desde distintos puntos de la Isla. Todo ello se realiza con el objetivo de fomentar la socialización y el sentido de comunidad entre las personas mayores de Tenerife, empleando el cine como una vía de encuentro y diálogo que propicia la participación activa de la vida cultural de la Isla.

Tardes de película en Multicines Tenerife / Andrés Gutiérrez

Regreso al futuro

La elección de Regreso al futuro resulta especialmente simbólica. Para algunos, es la primera vez que la ven en la gran pantalla; para otros, supone un viaje nostálgico a la década de los 80 del siglo XX. "Hacía años que no venía al cine", confiesa Carmen Ramos. Recuerda que la primera vez que vio esta película sus hijos eran pequeños, "cuando por dos duros (seis céntimos de euro) podías ir al cine sin problema".

Los asistentes esperando para entrar a la sala de cine.jpg / Andrés Gutiérrez / t

Francisco Martín también lleva mucho pisar una sala. "El cine era el plan de los domingos. Me arreglaba, compraba algo para picar y me olvidaba del mundo por unas horas", comenta entre risas. 'Tardes de películas' no solo recupera clásicos, sino costumbres que parecían olvidadas.

Un poco más joven que ayer

El ciclo, además de fomentar la cultura y la accesibilidad, cumple una función emocional: fortalece la memoria y el sentimiento de pertenencia. En el hall del multicine se escuchan comentarios sobre la música, los actores y lo mucho que han cambiado las cosas desde entonces que se rodó. "Me encanta el chico joven (Michael J. Fox)", dice entre risas Rosa González. "Tenía ese aire travieso que nos recordaba a nuestros hijos adolescentes", añade.

En el caso de Manuela Cabrera, hacía "más de 20 años que no pisaba una sala de cine". Y esta experiencia la sintió como la primera vez que acudió. A su lado, José Luis Herrera no puede dejar de sonreír. Él no recuerda la última vez que vió una película en la gran pantalla, pero esta vivencia le ha hecho sentir "mucha alegría al estar rodeado de gente y disfrutando de una película tan buena".

Los asistentes entrando a la sala de cine.jpg / Andrés Gutiérrez

Tras la proyección, muchos se quedan charlando en el vestíbulo. Algunos recuerdan cómo veían cine en blanco y negro; otros comparan los precios de las entradas de antes con los de ahora. Entre bromas, fotos y abrazos, el grupo se despide con la promesa de volver a la siguiente cita del ciclo, el próximo día 25. "Hoy me sentí un poquito más joven otra vez", sonríe Luis Cabrera.