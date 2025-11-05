Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambio de tiempo en Tenerife: la Aemet prevé un descenso notable de las temperaturas y lluvias en el norte

Tenerife dejará atrás el calor de los últimos días con la entrada de los alisios y un notable descenso de las máximas, sobre todo en zonas de interior

Predicción del tiempo para el jueves en Canarias.

Predicción del tiempo para el jueves en Canarias. / Meteored

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El tiempo en Canarias experimentará un giro notable en las próximas horas. Tras varios días con temperaturas inusualmente altas para la época, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un acusado descenso térmico y la llegada de lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas, como Tenerife y La Palma.

Según el último pronóstico oficial de la Aemet, este cambio se notará especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando los vientos alisios ganarán fuerza, arrastrando nubosidad y humedad hacia el norte del Archipiélago.

Descenso de temperaturas y cielos más nubosos

La Aemet detalla que este jueves se espera un “probable descenso localmente notable de las temperaturas máximas en zonas de interior”, lo que supondrá el fin del calor anómalo registrado en los últimos días.

Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas montañosas, con probables lluvias en general débiles, mientras que en el resto del territorio se alternarán los intervalos nubosos con claros.

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en el sur y el oeste de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.

El viento alisio soplará con intensidad

El archipiélago también sentirá el reforzamiento del viento alisio, que soplará con intensidad moderada y será ocasionalmente fuerte en los extremos noroeste y sureste de las islas montañosas. En las costas oeste y sur, predominarán las brisas.

Este patrón es típico del otoño canario, cuando el régimen de alisios estabiliza las temperaturas y favorece la formación de nubes bajas en el norte y cielos más despejados en el sur.

Un respiro tras los días de calor anómalo

Este cambio de tiempo pone fin a un episodio de temperaturas muy altas para finales de octubre, con valores que superaron los 30 grados en algunas zonas del archipiélago.

Noticias relacionadas y más

La bajada de las temperaturas permitirá que los valores térmicos se normalicen y se ajusten a los registros habituales de esta época del año. La Aemet prevé que en los próximos días las mínimas también desciendan ligeramente, especialmente en medianías y zonas altas.

TEMAS

El inusual calor de noviembre bate un récord histórico en Tenerife Norte con 33 grados

El inusual calor de noviembre bate un récord histórico en Tenerife Norte con 33 grados

Superluna del Castor 2025: a qué hora y dónde ver la luna más brillante del año hoy en Tenerife

Superluna del Castor 2025: a qué hora y dónde ver la luna más brillante del año hoy en Tenerife

El Teide vuelve a alinearse con el sol: el espectacular time lapse captado desede Lanzarote

El Teide vuelve a alinearse con el sol: el espectacular time lapse captado desede Lanzarote

El Médano, entre los destinos favoritos de los viajeros en 2026

El Médano, entre los destinos favoritos de los viajeros en 2026

Dávila denuncia que Tenerife no ha recibido "ni un solo euro" del Estado tras su declaración como zona catastrófica

Dávila denuncia que Tenerife no ha recibido "ni un solo euro" del Estado tras su declaración como zona catastrófica

Aprobado el proyecto del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas

Aprobado el proyecto del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas

El Batán, el secreto mejor guardado de Anaga: el pueblo entre la niebla donde el tiempo se detuvo

El Batán, el secreto mejor guardado de Anaga: el pueblo entre la niebla donde el tiempo se detuvo

