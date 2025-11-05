Cambio de tiempo en Tenerife: la Aemet prevé un descenso notable de las temperaturas y lluvias en el norte

El tiempo en Canarias experimentará un giro notable en las próximas horas. Tras varios días con temperaturas inusualmente altas para la época, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un acusado descenso térmico y la llegada de lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas, como Tenerife y La Palma.

Según el último pronóstico oficial de la Aemet, este cambio se notará especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando los vientos alisios ganarán fuerza, arrastrando nubosidad y humedad hacia el norte del Archipiélago.

Descenso de temperaturas y cielos más nubosos

La Aemet detalla que este jueves se espera un “probable descenso localmente notable de las temperaturas máximas en zonas de interior”, lo que supondrá el fin del calor anómalo registrado en los últimos días.

Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas montañosas, con probables lluvias en general débiles, mientras que en el resto del territorio se alternarán los intervalos nubosos con claros.

Por la tarde, se formará nubosidad de evolución en el sur y el oeste de las islas de mayor relieve, donde no se descarta alguna precipitación ocasional.

El viento alisio soplará con intensidad

El archipiélago también sentirá el reforzamiento del viento alisio, que soplará con intensidad moderada y será ocasionalmente fuerte en los extremos noroeste y sureste de las islas montañosas. En las costas oeste y sur, predominarán las brisas.

Este patrón es típico del otoño canario, cuando el régimen de alisios estabiliza las temperaturas y favorece la formación de nubes bajas en el norte y cielos más despejados en el sur.

Un respiro tras los días de calor anómalo

Este cambio de tiempo pone fin a un episodio de temperaturas muy altas para finales de octubre, con valores que superaron los 30 grados en algunas zonas del archipiélago.

La bajada de las temperaturas permitirá que los valores térmicos se normalicen y se ajusten a los registros habituales de esta época del año. La Aemet prevé que en los próximos días las mínimas también desciendan ligeramente, especialmente en medianías y zonas altas.