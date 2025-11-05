Aprobado el proyecto del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas

El Gobierno de Canarias ha aprobado de forma definitiva el proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1 entre Oroteanda y Las Américas, en el sur de Tenerife, con una inversión de 175,4 millones de euros y un plazo de ejecución de 42 meses, según ha informado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

La actuación, impulsada a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, permitirá aumentar la capacidad de la vía, mejorar la fluidez del tráfico y reforzar la seguridad vial en uno de los tramos con mayor intensidad circulatoria del archipiélago, según ha informado este miércoles el Gobierno en un comunicado.

Según el Ejecutivo, el subtramo Oroteanda–Las Américas se integra en el proyecto global del tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Las Américas, considerado una intervención estratégica para responder al crecimiento sostenido del tráfico en el sur de la isla y mejorar la conectividad entre los núcleos urbanos y turísticos.

Vista parcial del ramal derecho ( en sentido Sur) del enlace de Oroteanda, ayer. | / ARTURO JIMÉNEZ

El trazado se desarrollará desde el punto kilométrico 64+000, tras el enlace de Oroteanda (San Miguel de Abona), hasta el 73+760, tras el enlace de Las Américas (Arona y, en menor medida, Adeje). El proyecto contempla la construcción de un tercer carril por sentido y la remodelación de los enlaces de Parque de la Reina, Guaza, Los Cristianos y Las Américas.

Además, se prevé la ampliación de la carretera del Hospital del Sur (TF-28) a dos calzadas separadas, con dos carriles cada una, para mejorar los accesos directos entre la TF-1 y el complejo hospitalario. El proyecto, redactado por la UTE FHECOR Ingenieros Consultores S.A. y Trazas Ingeniería S.L., ha superado todos los trámites técnicos y ambientales requeridos, agrega la nota.