Agoney pide perdón tras su un divertido lapsus en concierto: “Mi mayor miedo se ha hecho realidad”, confiesa el tinerfeño

El cantante tinerfeño Agoney vivió el pasado fin de semana una noche especial... que hubiera sido redonda si no fuera porque, durante su actuación en Málaga, se hizo realidad “su mayor miedo”.

Así lo confesó él mismo a través de su perfil personal en X —antes Twitter—, en un mensaje en el que además pidió disculpas al público. Agoney, que el próximo año completará su gira de conciertos Dicotomía Tour, participaba como telonero de Mónica Naranjo en la localidad andaluza.

Ambos cantantes se conocieron en la edición de 2017 de Operación Triunfo, cuando ella era miembro del jurado y él un concursante. La extraordinaria y peculiar voz del tinerfeño conquistó a Mónica Naranjo, que ya entonces confesaba no descartar una colaboración. A día de hoy esa amistad y conexión profesional sigue viva, y Agoney ha participado en la gira de la cantante, Greatest Hits Tour.

El lapsus

Fue precisamente en una de sus actuaciones cuando a Agoney la adrenalina le jugó una mala pasada. “Buenas noches, Murcia”, gritó para animar al público, aunque inmediatamente se dio cuenta del error y rectificó entre risas: “¡Málaga!”.

El público se lo tomó con humor desde el primer momento, riendo incluso durante el clímax de la canción. Y también en redes sociales, donde, tras la publicación del cantante, las respuestas fueron de puro cariño.

“En Málaga nos tomamos todo con humor”, escribió un seguidor que además captó el lapsus con su móvil, mientras que otro añadía: “¡Que viva Murcia y que viva Málaga!”.

Dicotomía Tour

Además, no faltó quien aprovechó el divertido error de Agoney para pedirle que, ya puestos, actuara también en Murcia. Y así será: la ciudad forma parte de la gira del tinerfeño prevista para 2026.

Sevilla, Bilbao, Barcelona y Madrid son las otras ciudades confirmadas para esta segunda parte del tour, entre marzo y junio del próximo año. El artista prepara un nuevo espectáculo completamente renovado, con una propuesta escénica y musical que marcará una evolución significativa respecto al tour anterior, pero manteniendo intacta la esencia de sus directos: cercanía, intensidad, sensualidad y emoción.

Todo ello después de que, durante 2025, haya llevado su propuesta a los escenarios de diversas ciudades españolas, consolidándose con un directo potente, emocional y cuidadosamente trabajado.

Además, cruzó el Atlántico para actuar en México y Argentina, países con los que mantiene una estrecha relación desde hace años. Allí se reencontró con un público fiel que lo recibió con entusiasmo y llenó todas las fechas, confirmando el fuerte vínculo internacional que impulsa su carrera artística.