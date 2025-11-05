Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agoney pide perdón tras su un divertido lapsus en concierto: “Mi mayor miedo se ha hecho realidad”, confiesa el tinerfeño

El artista continúa su Dicotomía Tour, que en 2026 pasará por Sevilla, Bilbao, Barcelona, Madrid y Murcia.

Agoney durante su participación en el Benidorm Fest en 2023.

M. Plasencia

Santa Cruz de Tenerife

El cantante tinerfeño Agoney vivió el pasado fin de semana una noche especial... que hubiera sido redonda si no fuera porque, durante su actuación en Málaga, se hizo realidad “su mayor miedo”.

Así lo confesó él mismo a través de su perfil personal en X —antes Twitter—, en un mensaje en el que además pidió disculpas al público. Agoney, que el próximo año completará su gira de conciertos Dicotomía Tour, participaba como telonero de Mónica Naranjo en la localidad andaluza.

Ambos cantantes se conocieron en la edición de 2017 de Operación Triunfo, cuando ella era miembro del jurado y él un concursante. La extraordinaria y peculiar voz del tinerfeño conquistó a Mónica Naranjo, que ya entonces confesaba no descartar una colaboración. A día de hoy esa amistad y conexión profesional sigue viva, y Agoney ha participado en la gira de la cantante, Greatest Hits Tour.

Fue precisamente en una de sus actuaciones cuando a Agoney la adrenalina le jugó una mala pasada. “Buenas noches, Murcia”, gritó para animar al público, aunque inmediatamente se dio cuenta del error y rectificó entre risas: “¡Málaga!”.

El público se lo tomó con humor desde el primer momento, riendo incluso durante el clímax de la canción. Y también en redes sociales, donde, tras la publicación del cantante, las respuestas fueron de puro cariño.

“En Málaga nos tomamos todo con humor”, escribió un seguidor que además captó el lapsus con su móvil, mientras que otro añadía: “¡Que viva Murcia y que viva Málaga!”.

Además, no faltó quien aprovechó el divertido error de Agoney para pedirle que, ya puestos, actuara también en Murcia. Y así será: la ciudad forma parte de la gira del tinerfeño prevista para 2026.

Sevilla, Bilbao, Barcelona y Madrid son las otras ciudades confirmadas para esta segunda parte del tour, entre marzo y junio del próximo año. El artista prepara un nuevo espectáculo completamente renovado, con una propuesta escénica y musical que marcará una evolución significativa respecto al tour anterior, pero manteniendo intacta la esencia de sus directos: cercanía, intensidad, sensualidad y emoción.

Todo ello después de que, durante 2025, haya llevado su propuesta a los escenarios de diversas ciudades españolas, consolidándose con un directo potente, emocional y cuidadosamente trabajado.

Además, cruzó el Atlántico para actuar en México y Argentina, países con los que mantiene una estrecha relación desde hace años. Allí se reencontró con un público fiel que lo recibió con entusiasmo y llenó todas las fechas, confirmando el fuerte vínculo internacional que impulsa su carrera artística.

Agoney pide perdón tras su un divertido lapsus en concierto: “Mi mayor miedo se ha hecho realidad”, confiesa el tinerfeño

La realidad del hotel okupado en el sur de Tenerife: viven hasta en el cuarto de la basura

Dueño de los mejores centros de ocio de Tenerife y un amante de los animales: así es el empresario más rico de la provincia según la Lista Forbes 2025

Superluna del Castor 2025: a qué hora y dónde ver la luna más brillante del año hoy en Tenerife

Más de 120 víctimas declaran desde este miércoles por el fraude del ‘caso Tradex’ en Tenerife

El cine como punto de encuentro para las personas mayores de Tenerife

El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles
