La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles

Tenerife tendrá este miércoles, 5 de noviembre, temperaturas más suaves, ya que las máximas de las últimas jornadas tenderán a bajar en la isla, al igual que en el resto de Canarias. Durante la jornada también habrá cielos despejados volverán a predominar en las islas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima llegará a 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 22, y en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilarán entre 26 y 21 grados, de acuerdo a su pronóstico, que apunta que el viento se espera del nordeste o del norte, flojo a moderado pero con tendencia a arreciar hasta ser fuerte por rachas en algunas zonas con el paso de las horas.

En las aguas del archipiélago se esperan vientos del nordeste con fuerza 2 a 4 que puede subir a 5 en determinadas latitudes, mar rizada a marejadilla que aumentará a marejada en varias zonas y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para el miércoles:

TENERIFE

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, y crecerán intervalos nubosos al oeste y este. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y nordeste. Girará a nordeste a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 26

LA GOMERA

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 27

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos matinales en costas. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo durante la mañana. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, girando a nordeste por la tarde. En cumbres, viendo moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

Mar de nubes en el norte de Tenerife /

EL HIERRO

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos oeste y nordeste, girando a nordeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 20 25

LANZAROTE

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales al norte y oeste. A últimas horas tenderá a nuboso. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado descenso, será más significativo en zonas de interior y en la vertiente norte. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a nordeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales al oeste. A últimas horas tenderá a intervalos nubosos. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado descenso, será más significativo en zonas de interior y en la vertiente oeste. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior. Girará a nordeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 28

GRAN CANARIA

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde-noche tenderá a nuboso en la vertiente norte. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías del norte y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 27