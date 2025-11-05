Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles

Conoce cómo estará el tiempo este 5 de noviembre

Nubes en el norte de Tenerife

Nubes en el norte de Tenerife

El Día

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Tenerife tendrá este miércoles, 5 de noviembre, temperaturas más suaves, ya que las máximas de las últimas jornadas tenderán a bajar en la isla, al igual que en el resto de Canarias. Durante la jornada también habrá cielos despejados volverán a predominar en las islas, según la Agencia Estatal de Meteorología.

La máxima llegará a 27 grados en Las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 22, y en Santa Cruz de Tenerife las temperaturas oscilarán entre 26 y 21 grados, de acuerdo a su pronóstico, que apunta que el viento se espera del nordeste o del norte, flojo a moderado pero con tendencia a arreciar hasta ser fuerte por rachas en algunas zonas con el paso de las horas.

En las aguas del archipiélago se esperan vientos del nordeste con fuerza 2 a 4 que puede subir a 5 en determinadas latitudes, mar rizada a marejadilla que aumentará a marejada en varias zonas y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para el miércoles:

TENERIFE

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas, y crecerán intervalos nubosos al oeste y este. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y nordeste. Girará a nordeste a últimas horas. En cumbres centrales, viento moderado a fuerte del oeste, sin descartar rachas puntualmente muy fuertes en horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 26

LA GOMERA

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 20 27

LA PALMA

Poco nuboso con intervalos matinales en costas. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al norte y este, donde son probables lluvias débiles y ocasionales. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo durante la mañana. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, girando a nordeste por la tarde. En cumbres, viendo moderado de componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 20 26

Mar de nubes en el norte de Tenerife

Mar de nubes en el norte de Tenerife

Ver galería

Mar de nubes en el norte de Tenerife /

EL HIERRO

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde tenderá a nuboso en la vertiente norte, donde hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales a últimas horas. Calima ligera en medianías y zonas altas, disminuyendo a partir de la tarde. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable el de las máximas en medianías y zonas altas. Viento moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en extremos oeste y nordeste, girando a nordeste por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 20 25

LANZAROTE

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales al norte y oeste. A últimas horas tenderá a nuboso. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado descenso, será más significativo en zonas de interior y en la vertiente norte. Viento flojo a moderado del noroeste, girando a nordeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 28

FUERTEVENTURA

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales al oeste. A últimas horas tenderá a intervalos nubosos. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en moderado descenso, será más significativo en zonas de interior y en la vertiente oeste. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en zonas de interior. Girará a nordeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 20 28

GRAN CANARIA

Poco nuboso en general, con presencia de nubes altas y de intervalos matinales en litorales norte. Por la tarde-noche tenderá a nuboso en la vertiente norte. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas en moderado descenso, llegando a ser notable en medianías del norte y zonas altas. Viento moderado de componente norte, con intervalos de fuerte en extremos este y oeste. Girará a nordeste al final del día.

Noticias relacionadas y más

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 27

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
  2. Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
  3. Más de 600 bocadillos al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife
  4. Un refugiado alemán y una receta centenaria: esta es la historia de la pastelería más antigua de Canarias que está en Tenerife
  5. Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante
  6. El barrio de Tenerife que supera a Estados Unidos con su increíble Halloween: sus calles son una ciudad del terror
  7. El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros
  8. Unas nubes poco comunes aparecen en la costa de Tenerife y la Aemet explica su origen

Superluna del Castor 2025: a qué hora y dónde ver la luna más brillante del año hoy en Tenerife

Superluna del Castor 2025: a qué hora y dónde ver la luna más brillante del año hoy en Tenerife

Más de 120 víctimas declaran desde este miércoles por el fraude del ‘caso Tradex’ en Tenerife

Más de 120 víctimas declaran desde este miércoles por el fraude del ‘caso Tradex’ en Tenerife

El cine como punto de encuentro para las personas mayores de Tenerife

El cine como punto de encuentro para las personas mayores de Tenerife

El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Viven hasta en el cuarto de la basura

Viven hasta en el cuarto de la basura

La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles

La Aemet avisa de un cambio de temperaturas en Tenerife este miércoles

El fiscal rebaja el intento de asesinato de un joven en el sur de Tenerife por unas lesiones

El fiscal rebaja el intento de asesinato de un joven en el sur de Tenerife por unas lesiones

David Meca y Erika Villaécija lideran un coloquio sobre el futuro del deporte

David Meca y Erika Villaécija lideran un coloquio sobre el futuro del deporte
Tracking Pixel Contents