Más de 120 víctimas declaran desde este miércoles por el fraude del ‘caso Tradex’ en Tenerife

Más de 120 personas, muchas de ellas empresarios e inversores particulares declararán desde este miércoles y hasta los primeros días del mes de enero próximo en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como víctimas de una estafa con la que presuntamente Mukesh Daswani y Francisco Imobach P. les engañaron y se apropiaron de algo más de dos millones y medio de euros desde la oficina que montaron en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, en la calle del Castillo. Es el denominado caso Tradex.

En el banquillo de los acusados estará también, junto a ellos, la que era compañera sentimental de Daswani, pero no porque participara directamente en la estafa sino a título lucrativo.

La Fiscalía solicita que se le imponga una pena de 12 años de prisión a Daswani como presunto autor de un delito de estafa agravada y otro de frustración de la ejecución [alzamiento de bienes], para el segundo de los investigados reclama una pena de nueve años de prisión y para la expareja del primero que devuelva los más de 327.000 euros de los que disfrutó por transferencias, regalos, viajes y estancias en hoteles de lujo con el dinero defraudado. Como responsabilidad civil también se les reclama devolver las cantidades defraudadas.

El negocio comenzó, se desarrolló y acabó como siempre lo hacen todas las estafas piramidales o que siguen el modelo tipo Ponzi. Convencen a víctimas con capital para invertir en productos financieros, en este caso en la bolsa. A cambio les prometían beneficios de entre el 30 y el 50% cada dos meses. Al principio, los organizadores devolvían esos beneficios a quienes se los reclamaban, y les indicaban que mantuvieran el principal como inversión. Así, les hacían firmar un contrato en el que se comprometían de nuevo a invertir el capital en productos con beneficios similares a los obtenidos en la primera inversión. A estos primeros inversores les pagaban con el capital depositado por los siguientes captados y así hasta que la estafa se descubre, el castillo de naipes se cae y la inmensa mayoría de ellos no vuelven a ver ni un euro.

Cuando se descubre la estafa, Daswani desaparece de Tenerife como el dinero invertido en diferentes cuentas y monederos digitales. Poco después fue detenido y deportado desde Emiratos Árabes Unidos. Ya en la isla, y tras tomarle declaración ingresó en prisión hasta ahora.