Los viticultores no están obligados a aplicar el tratamiento contra la filoxera

La plaga de filoxera en la viña de Tenerife está aparentemente controlada. Las cifras que el Consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ofrece en el reparto del EPIK, producto que erradica al pulgón, son las mismas de hace una semana: 84 localizaciones afectadas y 5.800 inspecciones. Sin embargo, los viticultores no están obligados a aplicar el tratamiento contra la enfermedad de la viña. "No hemos recogido la obligatoriedad en la orden. Es gratuito y estamos haciendo una campaña de concienciación, ya que es algo preventivo. Tenemos que ser solidarios. Estoy convencido de que la mayoría, por no decir al 100 por 100 de los productores, lo van a dar porque están preocupados y está completamente autorizado", aclara al respecto Quintero.

Carné fitosanitario

El reparto del insecticida se realiza a diario a cualquier productor que tenga el carné fitosanitario para manipular el EPIK. No es necesario estar inscrito en la Denominación de Origen porque el objetivo es frenar la plaga. El Consejo Regulador de la DO Tacoronte-Acentejo lo distribuye desde el pasado octubre, sin necesidad de cita o cualquier otro trámite. Al llegar, se comprueba que es viticultor y que tiene el título para manipular el tratamiento. El Gobierno regional compró más de 2.000 dosis, que se aplicarán en una superficie aproximada de 1.200 hectáreas de las DOP Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava y Valle de Güímar. En estas dos últimas también se realiza el reparto.

En hoja, antes de que se caiga

Las indicaciones señalan que el EPIK debe aplicarse en hoja, ya que desde ahí llega a toda la vid, incluida la raíz. En el caso de que haya caído, algo natural a estas alturas del año, es preciso esperar a la próxima primavera. No obstante, las altas temperaturas de este otoño están provocando que la hoja se mantenga en la planta, por lo que se está a tiempo de aplicar el insecticida. "Estamos en el límite temporal para dar el producto", explica la gerente de la DO del norte de Tenerife, Mari Paz Gil Díaz, quien, aunque se administre ahora, recomienda volver a hacerlo en primavera con la nueva hoja, para prevenir el contagio.

La Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo cuenta con 670 viticultores inscritos, de los que 400, aproximadamente, ya tienen el tratamiento. Casi el 60%. Se suman otros 25 productores de vino ajenos a la DO. Gil Díaz explica que algunos socios adquirieron el insecticida de manera particular y lo aplicaron antes de la aparición de la filoxera, por prevención.

Antes de la filoxera

Es el caso de la bodega Marba. Domingo Martín Cruz, fundador, acude a recoger su dosis. "Cuando está al inicio de la floración, en marzo o abril, damos un tratamiento de EPIK para proteger a la planta. En nuestras fincas no hemos tenido nada de filoxera, posiblemente la tenemos a raya. No obstante, como existe esta alarma, he vuelto a dar la semana pasada", destaca.

Más preocupación por el cambio climático

Una de las mayores preocupaciones del propietario de Marba, más allá de la plaga de filoxera, está en la falta de lluvia. "Cada año llueve menos. Lo tengo registrado en los pluviómetros que tengo instalados. Los datos hablan solos: en el ciclo de lluvias de este otoño solo han caído 18 litros, cuando las históricas lluvias en Canarias han sido en octubre y noviembre, llegando hasta los 780 litros", expone. Si no llueve y hace frío, la hoja no cae y el ciclo se ralentiza. El único aspecto positivo, en este contexto de plaga, es que aún se puede aplicar el tratamiento contra la filoxera.

Filoxera en viña joven

Otro ejemplo es el de Francisco Álvarez, ingeniero agrónomo y director técnico de Presas Ocampo. No están contagiados de filoxera de manera preocupante, pero en una viña recién plantada, sin ningún tipo de tratamiento previo, sí que apareció la plaga. Además, a su alrededor hay contagios. La bodega de Álvarez está situada en el barrio tacorontero de La Caridad y sus viñas están plantadas a pie franco, que entraña más peligro porque las cepas crecen directamente sobre sus propias raíces. "Ayer -lunes 3 de noviembre- apliqué el tratamiento. Estamos preocupados porque los primeros focos se detectaron muy cerca de nuestra finca", asume.