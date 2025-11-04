El PSOE critica que "el presupuesto más social" del Cabildo de Tenerife no incluye ni una plaza sociosanitaria nueva

El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife critica que el que se publicita por el gobierno insular como el presupuesto "más social de la historia" no incluya ni una plaza sociosanitaria nueva. Así lo manifiesta el portavoz del PSOE, Aarón Afonso, quien explica que están analizando el contenido del documento, si bien de momento no han tomado una decisión sobre la presentación o no de una enmienda a la totalidad.

"Hay aspectos que nos preocupan", señala Afonso, como que, atendiendo a las partidas consignadas, "el crecimiento en esta materia será solo para actualizar el precio por plaza". Es decir, "en 2026 no habrá ni una sola cama más para nuestros mayores o personas con discapacidad". Además, "seguimos sin convenio de dependencia desde el 1 de enero", expone Aarón Afonso, quien incide en mostrar "nuestra preocupación porque se formalice un convenio que no sirva para crecer".

El portavoz socialista alude a "los dos problemas que más preocupan a la ciudadanía: movilidad y vivienda". En este último área, "procupación de los tinerfeños", explica que las partidas "apenas suponen un 1% del presupuesto del Cabildo". Insiste en que "han anunciado 15 millones de euros, de los que la aportación del Cabildo pasa a ser siete millones, dos menos respecto al año pasado". Ahonda el consejero del PSOE en que el resto de la financiación "procede del Ejecutivo regional, porque actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias 2025 que debía desarrollar, a través de Visocan, no las puede hacer y las acometerá el Cabildo". Afonso sentencia que "se produce una reducción también de las partidas en materia de vivienda con recursos propios de la institución".

Otro aspecto del presupuesto del Cabildo para el año próximo objeto de la crítica del PSOE es el referido a las políticas de movilidad, transporte público y carreteras, "que se reduce en tres millones de euros". A eso se suma que Carreteras ejecuta el Circuito del Motor, al que este año consignó 13 millones de euros y prevé 16 para el próximo. Por tanto, "tres millones de euros que no estarán destinados a políticas de infraestructuras viarias en la Isla, sino a ejecutar las obras". A su juicio, entre los tres millones menos consignados y los tres de más destinados al Circuito son seis menos en el presupuesto de 2026 para impulsar y fomentar el transporte público y las infraestructuras viarias en Tenerife".

El PSOE critica la aprobación por el Pleno, con solo los votos del Gobierno insular, del céntimo forestal, "que nosotros llamamos el céntimo de Rosa Dávila". Afonso destaca que "los tinerfeños pagarán más a partir de ahora por llenar los depósitos de sus vehículos". Con una recaudación estimada de 4,8 millones por este concepto en 2026, el portavoz del PSOE enfatiza que "las partidas de Medio Natural dirigidas a políticas ambientales y forestales se reducen en 2,5 millones de euros respecto al año en curso". Cabe recordar el sentido finalista del impuesto a la gasolina y al gasóleo para la protección de espacios naturales como el Parque Nacional del Teide"-

Aarón Afonso considera que "alguien tendrá que explicar muy despacito cómo le suben impuestos a los tinerfeños y tinerfeñas para recaudar más por llenar el depósito de unos vehículos que se ven obligados a utilizar para desplazarse por la Isla para acudir a los centros médicos o educativos y a sus puestos de trabajo, porque no tienen una alternativa real".

En un comunicado, el PSOE de Tenerife, a través de su secretaria general, Tamara Raya, denuncia que el Cabildo reduce el presupuesto del Teide y del área de Medio Natural, mientras crea un nuevo impuesto sobre la gasolina y el gasóleo "bajo la excusa de financiar la protección ambiental". Raya explica que Medio Natural pierde 2,45 millones de euros (−3,2%), al pasar de 75,42 millones en 2025 a 72,97 en 2026. Mientras, las inversiones que financian la reforestación, la lucha contra incendios o la mejora de áreas recreativas caen un 32%, de 32,66 a 22,27 millones de euros. Por último, el presupuesto del Parque Nacional del Teide baja de 10,09 a 9,85 millones de euros, un 2,4%, "justo cuando más recursos necesita por la saturación y la falta de mantenimiento". A la vez, el Cabildo introduce un recargo de 0,01 euros por litro (“céntimo forestal”) con el que prevé recaudar 4,8 millones en 2026.

La lectura política que expone Tamara Raya se centra en que "ni protegen el Teide ni cumplen sus promesas. Ni en el presupuesto de 2025 ni en el de 2026 aparece una sola partida de ingresos fruto de las medidas que la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunció públicamente: cobrar por acceder al Teide o por visitar Masca”. La secretaria insular concluye rechazando la gestión del Gobierno insular: “Prometen gestión y sostenibilidad, pero presentan unos presupuestos que hacen justo lo contrario”.

El Consejo de Gobierno insular aprobó hace una semana el proyecto de presupuestos para 2026, que asciende a 1.278 millones de euros y que equivale a un incremento del 10,3% respecto al año actual. Será "el mayor de la historia de la institución" y "busca mejorar la atención social, la movilidad y la crisis hídrica, principalmente".