Peces, trampas y una bacteria contra los mosquitos del humedal

Unas variedades de peces, denominados popularmente peces mosquito o Gambusia affinis, que pueden comer hasta cien larvas al día; una bacteria inocua, que tiene la propiedad de evitar la proliferación de larvas, y la instalación de trampas para atajar diferentes variedades son las medidas que se aplicarán contra los mosquitos que produzca el humedal de La Laguna. Lo aseguró el responsable del área de Ingeniería Civil de Gesplan, Manuel Galván, en un encuentro con los vecinos del casco histórico.

Como medida paralela, se anunció la aplicación de un plan de control y seguimiento, que se llevará a cabo de forma periódica (quincenal o semanal, si fuese necesario) para evaluar la efectividad, analizar las muestras recogidas y plantear nuevas acciones, en caso de detectarse patógenos o cualquier especie invasora.

El centro ciudadano Las Madres, de Padre Anchieta, albergó la reunión promovida por el Ayuntamiento de La Laguna para dar a conocer a los vecinos los detalles técnicos del proyecto de recuperación del antiguo humedal que dio nombre a la ciudad, que continúa su curso con todos los estudios previos favorables. Asistieron técnicos de la empresa pública Gestur Canarias, que desarrolló y entregó el proyecto de ejecución.

Manuel Galván explicó que, «una vez que se optó por no proyectar un parque inundable sino apostar por la recuperación del antiguo humedal donde convivieran ecosistemas acuáticos y terrestres, se apreció que esta opción aportaba muchas fortalezas para la ciudad como mayor seguridad hidráulica, creación de espacios verdes y lucha contra el cambio climático y la recuperación de una zona de ocio pública».

Otro de los aspectos abordados fue el mecanismo de vaciado y llenado de este humedal, además de otras instalaciones complementarias como merenderos, pasarelas, senderos y el centro de visitantes, que ayudará a fomentar una mayor concienciación ciudadana sobre la biodiversidad y las especies que allí habitan y la importancia de preservar estos entornos naturalizados.

El concejal de Obras, Infraestructuras y Ciclo Integral del Agua, Ángel Chinea, anunció que en próximas fechas se habilitarán nuevas vías de comunicación, para mantener informados a quienes así lo estimen conveniente.

La recuperación del humedal de La Laguna busca renaturalizar este ámbito y crear un ecosistema resiliente que ayude a la ciudad a adaptarse al cambio climático y a mitigar sus efectos. Este proyecto es un ejemplo de cómo la naturaleza puede ser una aliada en la lucha contra el cambio climático, promoviendo una gestión sostenible de los recursos hídricos y un futuro más seguro y saludable para la comunidad, señaló el gobierno.