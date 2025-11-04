Nuevas viviendas en Tenerife: el Cabildo invertirá 21 millones en construir 120 inmuebles

El Cabildo de Tenerife va a adjudicar el contrato para la construcción de 120 viviendas en los municipios de Güímar (30) y San Miguel (90), después de que el Consejo de Gobierno de esta semana dé luz verde a los lotes 1 y 3 del contrato mixto de los servicios de redacción de proyecto y de ejecución de obras de edificación de dos promociones de vivienda pública.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, explica en una nota que "estas adjudicaciones se suman a las de las 44 viviendas --casi 10 millones de euros-- que se construirán en Los Realejos y Santiago del Teide, cumpliendo así con el convenio suscrito entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, por el que se podrá construir de manera directa hasta 257 viviendas públicas en diferentes municipios de Tenerife, con un presupuesto total que se encuentra en torno a los 40 millones de euros".

Así, el Consejo de Gobierno aprobará la adjudicación de 30 viviendas en Güímar, por un valor de 5.432.125,03 euros, y 90 viviendas en San Miguel, por un valor de 15.669.027,65 euros.

Tanto Lope Afonso, como la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, ponen de manifiesto que "estas adjudicaciones responden al mayor contrato de vivienda pública de la historia de Tenerife, que ha realizado el Cabildo en este mandato, marcando un hito en la política de vivienda pública insular, y materializando resultados tangibles en relación a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como es la vivienda".

Afonso incidió en que se están "dando los pasos para cumplir con el compromiso" que se adquirió al inicio del mandato, cuando se reivindicó el "papel protagonista que debía tener el Cabildo a la hora de dar respuesta a los ciudadanos sobre las dificultades para acceder al mercado de la vivienda".

Sobre esto también se manifestó la consejera de Vivienda, Sonia Hernández, que agrega que "esta iniciativa se suma a otros planes y programas impulsados por el área de Vivienda insular, como 'Activa' Suelo y Vivienda o el Programa de Rehabilitación de Vivienda, con los que se pretende consolidar al Cabildo como una herramienta útil para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía en el ámbito de la vivienda".