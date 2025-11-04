De Japón a Tenerife para 'reparar' pies: el viaje de dos cirujanos que les ha llevado a parar al HUC

Algo más de 12.000 kilómetros separan a Tenerife de Japón. Un poco más si en vez de calcular la distancia en línea recta se hace a través de los medios de transporte, lo que supondría varios vuelos de larga duración y unas cuantas horas de diferencia. Aunque ni el tiempo de vuelo ni el cambio horario han podido frenar las ganas de aprender de los japoneses Tetsuya Yamamoto y Yoshiharu Shimozono, dos cirujanos ortopédicos de la Universidad de Kobe y Kyoto –respectivamente– que se han desplazado hasta la Isla para realizar un intercambio científico.

El encuentro ha sido posible gracias a una beca de International Bone and Research Association (IBRA), una organización sin ánimo de lucro que centra su atención en la formación médica continuada y en la investigación. Cada dos años, esta entidad lanza un programa específico para cirujanos japoneses que tiene una duración de dos semanas y, durante ese tiempo, los beneficiarios viajan por distintos países de Europa y visitan los IBRA Training Centers. Que no son otra cosa que unidades especializadas de prestigio que, en este caso concreto, se centran en la cirugía avanzada de pie y tobillo.

Comienzo de la travesía

Tras una parada en Reino Unido y otra en Alemania, estos japoneses han venido a parar a la Unidad de Pie y Tobillo del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC). El servicio fue reconocido en 2019 como uno de estos IBRA Training Centers, lo que le ha permitido recibir este tipo de visitantes de forma periódica. De hecho, Yamamoto y Shimozono no son los únicos japoneses que han visitado la Unidad. En 2022, los traumatólogos japoneses Masato Ogawa e Hiromu Ito, de la Universidad de Kioto, fueron los primeros en disfrutar esta oportunidad. Aunque lo más novedoso de esta unidad es, quizás, su papel en el ámbito nacional. Pues es el único servicio especializado de este tipo en toda España que ha sido reconocido por IBRA con este título. Una circunstancia que ha permitido situar a Canarias en el mapa de la medicina internacional y al destacar al HUC como un centro de referencia.

La unidad también está reconocida a nivel nacional por la Sociedad española de Pie y Tobillo. Su equipo está compuesto por cinco profesionales y liderado por el traumatólogo Mario Herrera, lo que les permite realizar en torno a unas 250 intervenciones anuales –entre ambulatorias y de ingreso–. «Esto es una oportunidad única para que ellos profundicen en algunas técnicas no tan comunes en su país, y para nosotros aprender también de su experiencia», señala Herrera. Se refiere, concretamente, a cirugías artroscópicas –que no son usuales en el país del sol naciente– y percutáneas del pie, que no están tan desarrolladas en Japón.

Experiencia «enriquecedora»

Incluso los propios becarios se han sorprendido del aprendizaje recibido. «Me ha llamado mucho la atención la cirugía mínimamente invasiva que realizan», detalla Yamamoto. Una opinión a la que se suma Shimozono y agrega que «con esta experiencia, hemos podido intercambiar técnicas entre expertos y discutir sobre conceptos». Eso sí, con la ayuda del inglés porque ninguno habla el idioma de los otros.

Para Herrera, este tipo de iniciativas son «muy enriquecedoras» para los profesionales y, sobre todo, para los pacientes. «Después de que ellos regresen a su país será el turno de dos europeos, que viajarán hasta Japón para tener su misma experiencia», aclara.

Fuera de quirófano

Aunque su estancia en las Islas ha sido breve, a estos japoneses no les ha faltado tiempo para aprovechar sus horas fuera de quirófano y hacer un poco de turismo. En apenas dos días han participado en seis intervenciones quirúrgicas, pero también han podido tachar de su lista conocer el pico más alto de España. «Hemos alquilado un coche y hemos visitado el Parque Nacional del Teide, que nos ha encantado», cuenta Shimozono.

Su ruta no terminó ahí. También tuvieron tiempo de visitar Puerto de la Cruz y disfrutar de una buena cena en compañía de quien ha sido su mentor en las Islas, Herrera. El chuletón fue el gran protagonista de su última noche en Canarias. Eso sí, el recuerdo que se llevan no será tanto de la comida, sino más bien del trato recibido en el Archipiélago y, concretamente, en el Hospital. «Nos han cuidado mucho en la unidad, sobre todo el doctor Herrera. Ha sido una experiencia preciosa», confiesa Yamamoto.

Ahora, les queda la última parada de su tour por Europa: Basilea, en Suiza. Un lugar que les permitirá poner el broche de oro final a esta experiencia enriquecedora, tanto cultural como profesionalmente. Eso sí, con el abrigo y la bufanda a rastras porque este país , a pesar de no estar ubicado en el norte de Europa, no podrá competir con el tiempo y la calidez que se han encontrado Yamamoto y Shimozono en Canarias.