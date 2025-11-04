El helado tinerfeño que compite por ser el mejor del mundo: así es su creación

El talento canario vuelve a brillar en la gastronomía internacional. El Gelato Festival World Masters, celebrado en Bolonia, ha seleccionado Origen Cacao, creado en Tenerife, como uno de los mejores de Europa.

Su creador, Alfredo Marrero, competirá en la gran final de 2026, en la que se elegirá el mejor helado del mundo.

Una creación nacida en Tenerife

La propuesta Origen Cacao se basa en la filosofía bean to bar, un proceso artesanal que controla todo el ciclo del producto, desde la selección de grano hasta su transformación final en helado.

Este método, pionero en Canarias, refleja el compromiso de Marrero con la calidad y la innovación, algo que lo convierte en un referente del sector.

Su propuesta destaca por el intenso sabor a chocolate y la delicadeza de la textura, además, la combinación con sus toppings lo convierte en una propuesta gastronómica única.

Una galleta streusel con base de harina de arroz, que aporta un toque de sal y una textura crujiente.

Un bizcocho de chocolate diseñado para mantener la esponjosidad cuando está en contacto con el helado

Una teja de grué de cacao que refuerza el carácter tostado y aromático.

Mundial del helado

El Gelato Festival World Masters reúne desde 2010 en Italia a los mejores maestros heladeros del mundo. En esta edición, celebrada en Bolonia, participaron nueve representantes españoles, de los cuales Alfredo Marrero no era el único canario.

Solo 16 finalistas europeos han pasado a la gran final mundial de 2026, y entre ellos se encuentra el helado tinerfeño de Menester Heladería.

Junto a Marrero, también competirán los españoles Carlo Guerriero, de La Cremeria Gelato Italiano (Cádiz), con su sabor Sherrymisu, y Bernardo Vicente Schenoni Siberta, de Deleite Heladería Artesanal (Madrid), con Capricho Persa.

Trayectoria

Alfredo Marrero inició se formó en la Escuela del Gremio de Pasteleros de Barcelona e inició su carrera profesional en obradores liderados por referentes nacionales como Oriol Balaguer, el Dolc de Yann Duytchel o Foix de Sarriá. Desde 2016, es el director creativo y jefe de producción de Boutique Relieve y Menester Heladería.

Su pasión por el cacao le llevó a fundar el primer "bean to bar" de Canarias, un espacio en el que trabaja el chocolate desde su estado más puro.

Ha participado en Madrid Fusión representando a Turismo de Tenerife, fue subcampeón de Pastelería de Canarias (2016), y también de Acyre (2017).