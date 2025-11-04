El fiscal rebaja el intento de asesinato de un joven en el sur de Tenerife por unas lesiones

Entró en la sala 11 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife acusado de un delito de tentativa de asesinato por el que el fiscal reclamaba que se le impusiera una condena de diez años y medio de prisión, pero salió de allí a la espera de una sentencia por un delito de lesiones. Una importante modificación en las pretensiones iniciales del representante del Ministerio Público que, con esa calificación definitiva del tipo delictivo, rebajó su petición de condena a dos años y medio de prisión. Aún así, pidió una indemnización de 7.400 euros por las secuelas sufridas por la víctima.

El letrado de la defensa, Miguel Ángel González Hidalgo, se adhirió al escrito del fiscal ante la modificación de los delitos, con la única salvedad de que interesó que la pena se redujera a los dos años de cárcel, y el fiscal no se opuso.

En medio de ambas calificaciones del fiscal, estuvo la celebración de la vista oral en la Sección Sexta en la que tanto el acusado, la víctima y el resto de testigos de una pelea afirmaron que el agresor «no empuñó una botella rota para asestar un certero corte en el cuello de la víctima que casi acaba con su vida, sino que la lanzó desde cierta distancia». La víctima sufrió graves lesiones al seccionarle la yugular, pero «no hubo intención de causarle la muerte».

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del 13 de agosto de 2024 en la zona de ocio nocturno de Las Verónicas, en Playa de las Américas. Dos grupos de jóvenes se encontraron en mitad de la Avenida Rafael Puig y se enzarzaron en una discusión. No quedó claro ni el motivo ni quien inició la misma. El acusado y los dos amigos con los que iba esa noche declararon que fue la víctima quien empezó a perseguirles junto a un grupo de británicos, mientras que el hombre que resultó agredido aseguró que fue el acusado y sus amigos los que le rodearon y le atacaron cuando caminaba solo por esa calle.

Hasta aquí, las diferencias en el relato de cómo se produjeron los hechos entre una y otra parte, porque el resto de sus declaraciones fueron claramente coincidentes. En este sentido, el acusado señaló que él y sus amigos habían salido de un club y caminaban por la calle hasta que a uno de ellos se le calló una botella al suelo. Cree que eso fue lo que detonó que el otro grupo se encarara y les persiguiera al sospechar que la lanzaron intencionadamente.

El acusado aseguró que huyó hacia una zona ajardinada y se ocultó hasta que vio cómo el otro grupo rodeaba a uno de sus amigos. Afirmó que entonces cogió una botella de cerveza pequeña y la lanzó hacia ellos «con la intención de que se dispersaran». Sin embargo, la botella impactó en el cuello de uno de ellos y le provocó una importante herida de más de diez centímetros en el cuello.

La víctima afirmó, en cambio, que el acusado y sus amigos lo rodearon, pero no sabía por qué. «Creo que me confundieron con otra persona con la que habían discutido antes, por lo que pude entender de lo que hablaban», señaló. Este joven manifestó que el agresor no le asestó un corte en el cuello esgrimiendo una botella de cristal, sino que este se la había lanzado desde una distancia «de uno o dos metros».

Dos testigos corroboraron que el ataque se había producido de esa manera, y uno de ellos mostró cómo lanzó la botella el acusado. Además, este hombre fue quien persiguió al agresor, lo retuvo y calmó los ánimos «de las cerca de trescientas personas que se arremolinaron alrededor y que seguro que querían agredirle».

La policía nacional que llegó en primer lugar declaró que «si hubiera tardado más en llegar y no le hubiera taponado el cuello, el caballero no estaría vivo hoy».