Un espectacular mar de nubes sorprende a los vecinos del norte de Tenerife

Un espectacular mar de nubes ha sorprendido este martes, 4 de noviembre, a los vecinos del norte de Tenerife.

Si bien este fenómeno natural es habitual verlo en la isla, sobre todo cuando se sube hasta el Parque Nacional del Teide, lo extraño es encontrarlo, directamente, sobre el mar.

La cuenta de la red social X Meteo_Tenerife se ha hecho eco de esta situación con una hermosa estampa en la que se puede ver el Teide de fondo y las nubes bajas. "El mar, que es mar de verdad, de nubes. Espectacular captura desde el norte de Tenerife", se puede leer en la publicación.

¿Qué es un mar de nubes?

El conocido como mar de nubes se crea por la influencia de los vientos alisios, que empujan a las nubes contra las laderas montañosas del norte de la isla. Al observarse desde la cumbre, se ve el reflejo de un mar blanco y tranquilo.

En este caso, las nubes no se encuentran junto a las montañas, sino en el mismo mar. Un efecto que, según explica Meteo_Tenerife, serían provocadas por las nieblas de advección, que dan el mismo efecto del mar de nubes, pero en la costa.

La web especializada eltiempo.es explica que las nieblas de advección se forman al pasar aire relativamente templado y húmedo procedente del océano por aguas costeras mucho más frías.

Verano en Santa Cruz

Aunque esta situación ha sorprendido este martes a los vecinos del norte, el pasado mes de agosto, fueron los santacruceros los que se encontraron con una situación similar. Una neblina de advección que dejó 'oculta' a la ciudad con un manto blanco desde primera hora de la mañana.