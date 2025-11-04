David Meca y Erika Villaécija lideran un coloquio sobre el futuro del deporte

La atención del sur de Tenerife se centra en un evento de diálogo de alto nivel con estrellas de la natación, representación política y empresarial antes de la celebración de la II Travesía a Nado 'The Blue Challenge'.

Spring Hotels, colaborador principal del evento deportivo, organiza el coloquio "The Blue Challenge: Un espacio de diálogo sobre los retos, valores y futuro del deporte". El objetivo es poner en valor el papel de Tenerife como destino ideal para el entrenamiento y la competición deportiva a lo largo de todo el año.

Un Panel de lujo

El encuentro tendrá lugar el jueves 7 de noviembre a las 11:00 horas en la Sala Relab del Arona Gran Hotel. El panel de ponentes es de referencia e incluye a figuras de la natación de élite como el legendario nadador de aguas abiertas, David Meca, la nadadora olímpica y campeona mundial, Erika Villaécija o la campeona europea, Laura Roca. Además, el panel contará con otras muchas personalidades destacadas de la política, el deporte y la empresa privada.

El coloquio abordará los entresijos del deporte de élite y, de forma crucial, la necesaria colaboración entre los sectores público y privado para fomentar la actividad deportiva en las islas. La entrada será libre hasta completar aforo.

"Poner en valor la costa de Arona a través de un evento de esta magnitud es parte de nuestro compromiso. Buscamos que Tenerife sea reconocida como un destino ideal para el entrenamiento y la competición deportiva durante todo el año, y la travesía es un ejemplo claro," afirma Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles. "La 'Blue Challenge' es más que una competición; es la perfecta simbiosis entre el deporte, la naturaleza y el espíritu de superación,".

El Reto Deportivo: II Travesía a Nado 'The Blue Challenge'

Dos días después del coloquio, el domingo 9 de noviembre de 2025, se celebrará la II Travesía a Nado 'The Blue Challenge', con salida y meta en la emblemática Playa de Los Cristianos.

La travesía, ya consolidada en el calendario insular, reta a nadadores de diferentes niveles con distancias en el Atlántico de 5000m, 2500m y 1000m. Además, se incluye una Travesía Infantil gratuita, reforzando el carácter familiar e inclusivo del evento.

La II Travesía a Nado 'The Blue Challenge' cuenta con la colaboración esencial del Ayuntamiento de Arona y el Cabildo de Tenerife, a través de sus áreas de Deportes y Turismo.