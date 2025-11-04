Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Spring Hotels impulsa un debate sobre el reto deportivo, valores y la colaboración público-privada como antesala a la II Travesía 'The Blue Challenge' en Arona

David Meca y Erika Villaécija lideran un coloquio sobre el futuro del deporte / ED

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La atención del sur de Tenerife se centra en un evento de diálogo de alto nivel con estrellas de la natación, representación política y empresarial antes de la celebración de la II Travesía a Nado 'The Blue Challenge'.

Spring Hotels, colaborador principal del evento deportivo, organiza el coloquio "The Blue Challenge: Un espacio de diálogo sobre los retos, valores y futuro del deporte". El objetivo es poner en valor el papel de Tenerife como destino ideal para el entrenamiento y la competición deportiva a lo largo de todo el año.

Un Panel de lujo

El encuentro tendrá lugar el jueves 7 de noviembre a las 11:00 horas en la Sala Relab del Arona Gran Hotel. El panel de ponentes es de referencia e incluye a figuras de la natación de élite como el legendario nadador de aguas abiertas, David Meca, la nadadora olímpica y campeona mundial, Erika Villaécija o la campeona europea, Laura Roca. Además, el panel contará con otras muchas personalidades destacadas de la política, el deporte y la empresa privada.

El coloquio abordará los entresijos del deporte de élite y, de forma crucial, la necesaria colaboración entre los sectores público y privado para fomentar la actividad deportiva en las islas. La entrada será libre hasta completar aforo.

"Poner en valor la costa de Arona a través de un evento de esta magnitud es parte de nuestro compromiso. Buscamos que Tenerife sea reconocida como un destino ideal para el entrenamiento y la competición deportiva durante todo el año, y la travesía es un ejemplo claro," afirma Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles. "La 'Blue Challenge' es más que una competición; es la perfecta simbiosis entre el deporte, la naturaleza y el espíritu de superación,".

El Reto Deportivo: II Travesía a Nado 'The Blue Challenge'

Dos días después del coloquio, el domingo 9 de noviembre de 2025, se celebrará la II Travesía a Nado 'The Blue Challenge', con salida y meta en la emblemática Playa de Los Cristianos.

La travesía, ya consolidada en el calendario insular, reta a nadadores de diferentes niveles con distancias en el Atlántico de 5000m, 2500m y 1000m. Además, se incluye una Travesía Infantil gratuita, reforzando el carácter familiar e inclusivo del evento.

La II Travesía a Nado 'The Blue Challenge' cuenta con la colaboración esencial del Ayuntamiento de Arona y el Cabildo de Tenerife, a través de sus áreas de Deportes y Turismo.

