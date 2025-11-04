Canarias pide a la UE que permita tratar con insecticida la viña ecológica sin que pierda la catalogación

El tratamiento de EPIK, usado para erradicar la plaga de filoxera en las viñas, es un insecticida. Se cae de maduro que las producciones de vino ecológico no pueden usar este producto. Sin embargo, el consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, aseguró que el Ejecutivo regional trabaja en la petición a la Unión Europea para que "las viñas ecológicas usen el tratamiento sin perder el sello", anunció en el reparto de dosis este martes 4 de noviembre, en la DO Tacoronte-Acentejo.

La propuesta se está preparando y se elevará próximamente a Bruselas para conseguir una autorización excepcional. Quintero entiende que "por lógica, lo permitirán. No queremos que los viticultores ecológicos vean interrumpido su ciclo de producción", explicó.

Comités científicos

Por otro lado, habló de los dos comités científicos compuestos para investigar la plaga: "Las dos primeras mesas ya están convocadas", adelantó. Uno de ellos estudiará los patrones de comportamiento de la filoxera para garantizar la productividad y el otro se dedicará a estudiar el origen. "Cuánto tiempo lleva en las Islas, si está ocurriendo lo mismo que hace 150 años, si el pulgón ha evolucionado desde entonces, por qué no la tenemos en raíz y sí en hoja...", planteó en cuanto a las funciones del último grupo de expertos.