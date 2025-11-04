La Audiencia ordena el desalojo del hotel ‘okupado’ en el sur de Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordena el desalojo del hotel de Callao Salvaje ocupado por unas 300 personas desde el pasado 18 de febrero, quienes tienen 30 días de plazo para desocupar las instalaciones de forma voluntaria o, en caso contrario, el 10 de diciembre se procederá al desalojo forzoso. La notificación judicial fue entregada durante la mañana de ayer por efectivos de la Guardia Civil.

Tras casi nueve meses de ocupación, el Hotel Callao Salvaje Sport refleja las consecuencias del saqueo y el deterioro propio de acciones vandálicas e insalubres al que ha estado sometido en este tiempo. La propiedad, Construcciones Domasa SA, constató ayer la situación empleando para definirla términos como dantesca y deplorable, de forma que el inmueble está destrozado, según declaraciones realizadas por la administradora única a Cope.

Desde mediados de febrero comenzó la ocupación de las 92 habitaciones del Grand Hotel Callao Sport, en el que los okupas viven sin pagar ni luz, ni agua ni ningún otro servicio básico, un gasto que asume por ley la propiedad del complejo hotelero, que tampoco puede suspender dichos servicios. De hecho, la propiedad pagó facturas correspondientes al gasto eléctrico cuyo importe triplicó el gasto medio que tenía el recinto cuando se encontraba en pleno funcionamiento.

Un okupa en el Hotel Callao Sport, ayer. / Andrés Gutiérrez

Los alojados se renuevan con frecuencia, según contaron los vecinos y expuso la propiedad durante este periodo. La mayoría de los ocupantes del inmueble son jóvenes, hay niños y algunas personas mayores. Con frecuencia se registra la llegada de vehículos de alta gama con pasajeros, muchos de ellos, familias con menores.

Domasa, SA inauguró el Hotel Callao Salvaje Sport en el año 2009, con la reconversión de unas instalaciones centradas en el alojamiento vinculado a la actividad deportiva. Sin eliminar esta modalidad, la nueva propiedad se planteó el turismo francés como el mercado preferente y elevó la categoría del recinto a cuatro estrellas. La plantilla la formaban 45 trabajadores. La pandemia del covid-19 y el confinamiento obligado llevó al cierre del hotel, que reabrió a finales de julio de 2020. Dos meses después cesó la actividad por motivos económicos y la propiedad puso en venta el complejo. Eso sí, realizó trabajos periódicos de mantenimiento de las instalaciones.

El 18 de febrero pasado se detectó un intento de robo –rompieron las cámaras y el equipamiento de vigilancia y causaron otros desperfectos– que motivó la intervención de la Guardia Civil, que realizó dos detenciones –un tercero se escapó– y un agente requirió asistencia sanitaria en un hospital de la comarca. Cuando se produjo tal hecho, una docena de personas ya residían en el hotel; tres días después ya alcanzaron el medio centenar, según constató la Policía Local y señaló la propiedad.

Construcciones Domasa presentó dos demandas por lo civil y por lo penal, pero ninguna prosperó. Incluso el l Juzgado de Instrucción número 2 de Arona rechazó las medidas cautelares solicitadas.

En el entorno del hotel, entre los vecinos creció la preocupación e inseguridad. Fiestas y ruido hasta alta hora de la madrugada, peleas y discusiones eran y son «el pan nuestro de cada noche y día», apuntan algunos. Los mismos que expresan la esperanza de que la solución esté encausada. La rehabilitación del Gran Hotel Callao Sport es una cuestión por dilucidar.