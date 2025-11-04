La Aemet avisa: temperaturas veraniegas en Tenerife este martes con más de 30ºC

Las temperaturas veraniegas seguirán invadiendo Tenerife este martes, 4 de noviembre, cuando se espera que alcancen los 34ºC en la isla, así como en otros puntos del archipiélago. Según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), también se espera calima ligera en altura y los cielos estarán despejados.

En el mar habrá variable 1 a 4. Rizada o marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Por la tarde tenderá a intervalos nubosos en litorales del norte. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros a moderados ascensos en la vertiente este. Se superarán los 30-32 ºC en amplias zonas de interior, y no se descarta que localmente se alcancen los 34 ºC en vertientes nordeste y oeste. Viento flojo con predominio del sureste. En cumbres centrales, predominio del suroeste de flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 21 31

El Teide visto desde El Sauzal. / E. D.

LA GOMERA

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Por la noche tenderá a intervalos nubosos en litorales del norte. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en vertientes norte y oeste. Se alcanzarán los 30-32 ºC en amplias zonas, y localmente podrían llegar a los 34 ºC en el norte. Viento flojo con predominio del sureste, girando a oeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 22 31

LA PALMA

Poco nuboso o despejado con presencia de nubes altas. Intervalos nubosos en litorales norte durante la segunda mitad del día. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, salvo ligeros ascensos en la vertiente este. Se alcanzarán los 30 ºC en zonas de interior, así como en el litoral este. Viento flojo de componente sur, girando a oeste por la tarde. En cumbres, del suroeste moderado con intervalos de fuerte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 29

EL HIERRO

Poco nuboso o despejado con presencia de nubes altas. Intervalos nubosos en litorales norte durante la segunda mitad del día. Calima en medianías y zonas altas. Temperaturas con pocos cambios. Se podrán alcanzar los 30-32 ºC en zonas de interior orientadas al oeste. Viento flojo con predominio del sureste. En zonas altas, viento del suroeste moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 24 31

LANZAROTE

Poco nuboso o despejado con nubosidad alta. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en la vertiente norte. Se superarán los 30 ºC en zonas de interior y en la vertiente norte. Viento flojo del sudeste, girando a oeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 20 29

FUERTEVENTURA

Poco nuboso o despejado con nubosidad alta, y algún intervalo de bajas en la costa este de madrugada. Calima ligera en altura. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero a moderado ascenso, especialmente en zonas de interior y en la vertiente oeste, donde se superarán los 30 ºC, sin descartar que localmente se alcancen los 34 ºC. Viento flojo con predominio del este, a últimas horas girará a oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 21 29

GRAN CANARIA

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Calima ligera en medianías y zonas altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero ascenso, que será moderado en las vertientes este y nordeste. Se superarán los 30-32 ºC en amplias zonas, y no se descarta que localmente se alcancen los 34 ºC en vertientes oeste y nordeste. Viento flojo del sudeste, girando a noroeste a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 31