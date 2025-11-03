Riesgo de incendios en Tenerife: el Cabildo prohíbe quemas en el monte y pide precaución en áreas recreativas

El Cabildo de Tenerife ha decretado la prohibición de quemas en el monte y ha pedido extremar las precauciones en áreas recreativas y exteriores ante la declaración de prealerta por riesgo de incendios forestales por parte del Gobierno de Canarias.

En un comunicado, el Cabildo de Tenerife pide tener especial cuidado al realizar barbacoas, hogueras, fogones o cocinas de gas, al utilizar cualquier tipo de maquinaria o herramienta que pueda proyectar chispas, y al usar cualquier material pirotécnico en zonas de riesgo.

Asimismo, recuerda que está prohibido fumar en las áreas recreativas, zonas de acampada, campamentos, pistas y senderos, miradores y restantes infraestructuras de uso público ubicadas en el monte.

No acceder a zonas forestales

El Cabildo de Tenerife recomienda a la población no acceder ni permanecer en las zonas forestales; extremar las precauciones en todo el territorio insular con cualquier actividad que pueda generar incendios y tomar medidas de autoprotección frente a las altas temperaturas.

Se esperan temperaturas que podrían alcanzar y superar los 30 grados centígrados en medianías, si bien no se descarta que puedan superarse los 34 grados; además de una humedad relativa en niveles bajos y medios, tiempo de sur y probabilidad de entrada de algo de calima.