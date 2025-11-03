Esta es la previsión de la Aemet para Canarias: calor y cielos despejados este lunes en todas las Islas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido su previsión para este lunes en Canarias, anticipando un día de temperaturas elevadas y cielos mayormente despejados en todo el Archipiélago.

Se espera que los termómetros puedan superar los 30 ºC en zonas del sur de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, el este de La Palma, así como en amplias áreas de la vertiente sur de Tenerife y del sur, oeste y cumbres de Gran Canaria.

El pronóstico indica cielos despejados con algunos intervalos de nubes altas, mientras que las temperaturas mínimas registrarán ligeros ascensos en las zonas montañosas, especialmente en el interior de La Palma, donde podrían ser moderados. Por su parte, las temperaturas máximas permanecerán con pocos cambios.

El viento soplará de flojo a moderado del nordeste en las islas orientales y del este en las occidentales, rolando a sureste al final de la jornada. En el mar, se prevé componente este o noreste fuerza 3 a 5, con marejadilla o marejada y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. En las costas oeste y noreste, se esperan olas variables de 1 a 3 metros y rizadas.

Previsión por islas

Tenerife

Despejado con nubes bajas y algunas nubes altas. Temperaturas estables, con posibilidad de alcanzar 30 ºC en medianías y zonas bajas del norte y sur. Viento moderado del nordeste en costas, con intervalos fuertes en zonas expuestas; flojo de dirección variable en interior. En cumbres, viento flojo a moderado del oeste.

Temperaturas: Santa Cruz de Tenerife 22-32 ºC.

La Gomera

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas estables, pudiéndose alcanzar 30 ºC en amplias zonas. Viento del este, flojo a moderado en costas del sur y flojo en el resto.

Temperaturas: San Sebastián de La Gomera 24-30 ºC.

La Palma

Poco nuboso o despejado con nubes bajas y algunas altas. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente mínimas en interior. Se podrían alcanzar 30 ºC en medianías y zonas bajas. Viento moderado del este en costas, con intervalos fuertes en áreas expuestas por la mañana y flojo en interior.

Temperaturas: Santa Cruz de La Palma 23-32 ºC.

El Hierro

Poco nuboso o despejado con nubes bajas y algunas altas. Mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios. Posible alcance de 30 ºC en zonas bajas y medianías del suroeste. Viento moderado del nordeste en costas, girando a este durante el día, con intervalos de fuerte en áreas expuestas; flojo en interior.

Temperaturas: Valverde 21-31 ºC.

Elevadas temperaturas registradas este domingo en Canarias. / El Día

Lanzarote

Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas: Arrecife 19-28 ºC.

Fuerteventura

Despejado con intervalos de nubes altas. Mínimas sin cambios y máximas en ligero descenso. Se podrían alcanzar 30 ºC en el sur. Viento del nordeste moderado.

Temperaturas: Puerto del Rosario 19-27 ºC.

Gran Canaria

Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes bajas y algunas nubes altas. Temperaturas estables, pudiéndose alcanzar 30 ºC en amplias zonas e incluso 32 ºC en medianías del sur y cumbres. Viento moderado del nordeste en costas, con intervalos de fuerte en áreas expuestas, y flojo en interior.

Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria 23-30 ºC.