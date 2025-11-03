Músicas del mundo y fotografía medioambiental se dan cita en Naturajazz

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) se convierte en el epicentro del XII Festival Internacional de Jazz y Fotografía de la Naturaleza, Naturajazz, que se celebrará durante el mes de noviembre y promete convertirse en punto de encuentro para los amantes del jazz y la fotografía de naturaleza. Los conciertos tendrán lugar cada jueves y viernes, a las 20:00 horas y con carácter gratuito previa retirada de invitación a través de la página web del festival. Así, a lo largo de las próximas semanas se darán cita músicos llegados desde Estados Unidos, Camerún o Italia.

El responsable del festival, Néstor Yanes, explica que esta nueva edición se centra en el sonido de la percusión, que será protagonista en los conciertos y que arrancarán este viernes 7 de noviembre con el trío belga Julien Tassin Trio y su propuesta que combina blues contemporáneo, jazz y música africana. El jueves día 13, Ancor Miranda Quartet presentará su nuevo trabajo discográfico y propondrá un viaje sonoro que mezcla jazz contemporáneo y tradicional, mientras que un día más tarde Michel Mbarga Quartet, desde Camerún, aterrizará en el MUNA con una fusión de jazz, blues, afrobeat y música tradicional africana. El jueves día 20 será el turno del profesor de música Manolo Rodríguez, quien participa en formato trío con un repertorio personal que combina jazz, folclore y diversas tradiciones musicales. El viernes de esa semana se podrá disfrutar de la actuación de John Wooton & Friends con la participación especial del tinerfeño Polo Ortí. La última semana de esta edición del festival arrancará el 27 de noviembre con el colectivo Imazighen, liderado por el músico tinerfeño Kike Perdomo y que fusiona ritmos tradicionales del norte de África con jazz, rock y otras músicas de raíz. El cierre del festival tendrá lugar el viernes día 28 de la mano de Laura Klain Trío, un proyecto liderado por la baterista italiana Laura Klain que combina jazz clásico, experimentación sonora y composiciones originales.

Más calidad

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, afirma que esta cita se ha consolidado como una de las más destacadas del calendario de actos que tienen lugar en el MUNA y celebra que en esta nueva edición se haya aumentado notablemente la calidad de los trabajos presentados, que han sido más de 60 proyectos llegados desde países tan dispares como India o Argentina, aunque las propuestas nacionales son las más numerosas. "Nos otorgan una visión diferente sobre la naturaleza, lo que permite que este evento sea un punto de encuentro para los amantes del jazz y la naturaleza”, dijo. La vertiente sostenible de esta cita es indiscutible ya que "alerta sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas" e "invita a observar la biodiversidad del planeta".

Un instante de la presentación de la XII edición del Naturajazz. / Andrés Gutiérrez

El conservador de Biología Marina del MUNA y miembro del jurado de Naturajazz 2025, Alejandro de Vera, repasa los proyectos fotográficos destacados en esta edición y coincide con Acha al afirmar que "el nivel es cada vez más alto, lo que dificulta el trabajo del jurado" y por eso advirtió que algunas imágenes realmente buenas se han tenido que quedar fuera de la selección de los once trabajos finalistas, "aunque rozan la excelencia". Así, Pinceladas, del fotógrafo José Luis Gigirey, es el ganador absoluto de esta edición y se encarga de capturar la esencia poética de la naturaleza con composiciones de luz y color que evocan sensaciones de movimiento, delicadeza y belleza. Otras de las series seleccionadas se llaman Córdoba salvaje. Fauna entre bosques, ríos y dehesa, de Jesús Miguel González Palmero, y El reino alado, de Eduardo Ramos Castañeda, que exploran fauna y paisajes mediterráneos, o El pulso del océano, de Jesús Yeray Delgado Dorta, e Islas Canarias. Territorio limitado, avifauna sin límites, de Sebastián Francisco Pagés González, que muestran la fuerza de los océanos y la riqueza de la biodiversidad insular.

Alejandro de Vera recuerda que todas estas imágenes no solo se premian, sino que además son adquiridas por el museo que luego las emplea en diferentes actividades. De hecho, el MUNA ya cuenta con un banco de más 250 fotografías procedentes de las doce ediciones de Naturajazz. Las imágenes premiadas en esta edición se podrán ver en las próximas semanas, además, en la fachada del museo.