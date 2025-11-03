Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan un foco de termitas en el norte de Tenerife

Una vez ha sido detectado el foco, el Cabildo ha aplicado el protocolo de acción para su erradicación

Foco de termitas en La Caridad

Foco de termitas en La Caridad / E. D.

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Medio Natural actúa en la erradicación de un nuevo foco de termita americana (Reticulitermes flavipes) localizado en la zona de La Caridad, en el municipio de Tacoronte.

Tan pronto como se ha identificado la presencia de las termitas en una zona de jardines de la citada localidad se ha puesto en marcha el protocolo de acción en la zona para controlar y actuar sobre dicho foco.

Al lugar se ha desplazado, personal del Cabildo de Tenerife, de la empresa especializada y perteneciente al Programa de Erradicación de la Polilla y miembros del ayuntamiento de Tacoronte. Con la finalidad de tomar medidas preventivas, se va a convocar a una reunión informativa con los vecinos de la zona en donde se ha detectado el foco.

TEMAS

