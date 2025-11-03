La Lanza, la nueva joya gastronómica del sur de Tenerife, abre sus puertas

El sur de Tenerife estrena un nuevo espacio culinario. Se trata de La Lanza, un restaurante que apuesta firmemente por el producto de proximidad y los sabores locales en cada uno de sus platos.

Ubicado en las instalaciones de Ona Alborada, en la zona de Las Galletas, La Lanza propone una experiencia gastronómica única en un entorno privilegiado. Además de disfrutar de una cena auténtica elaborada con ingredientes de primera calidad, los comensales pueden deleitarse con unas vistas incomparables.

El restaurante se encuentra justo frente a la piscina salada más grande de Europa, con más de 3.800 metros cuadrados, lo que convierte la visita en un plan perfecto para los amantes de la buena mesa y del mar. Entre sus propuestas más destacadas figuran el salpicón de mariscos, las croquetas de almogrote, los carabineros canarios o el pulpo de roca canario.

La carta de La Lanza también incluye una amplia variedad de entrantes, como papas con mojos, queso canario crujiente con guayaba, gambas al ajillo, tostón de plátano o tiradito de jurel con gazpacho de tomatillo verde y millo crujiente.

En cuanto a los platos principales, los comensales pueden elegir entre la lubina a la sal con alioli de mojo verde y rojo, el solomillo de vaca madurada, la hamburguesa de carne madurada o los arroces de la casa, ideales para compartir. Entre ellos destacan el arroz fino de carabineros, el arroz del señorito con sepia y gambas, el arroz de cochino negro con alioli de manzana asada y el arroz de verduras y hortalizas de temporada.

El broche dulce llega con postres irresistibles como el quesillo canario con chantilly de queso majorero, la tarta cremosa de queso, el polvito uruguayo con helado de dulce de leche o las torrijas con helado de leche merengada.

Propiedad de Peninsula Management y Ona Hotels & Apartments, La Lanza cuenta además con una exclusiva carta de vinos que abarca las principales denominaciones de origen españolas, como La Rioja, Jumilla, Ribera del Duero, Rueda y Rías Baixas.

La experiencia se completa con una cuidada selección de cócteles, diseñada por el chef Jaume Crespí y Víctor Galcerán, responsable gastronómico de Ona Hotels & Apartments. Mojitos, margaritas, sex on the beach o tequila sunrise son solo algunas de las opciones para disfrutar frente a la piscina y el mar.

El restaurante se integra dentro del complejo turístico Ona Alborada, un enclave ideal para desconectar del bullicio de las zonas más concurridas del sur de la isla. Los huéspedes del hotel disfrutan de amplios apartamentos completamente equipados, jardines, solárium y espectaculares vistas al mar. Además, el complejo ofrece un servicio de DayPass que permite disfrutar durante todo el día de su famosa piscina salada.

La Lanza abre todos los días de 19:00 a 22:00 horas. Las reservas pueden realizarse por teléfono en el 822 241 998 o a través del correo recepcion.alborada@onahotels.com.

Más información en su perfil de Instagram @lalanza.restaurant.

La Lanza, el nuevo manjar gastronómico que los tinerfeños estaban esperando.