La guardería de Garachico, reconvertida en un centro para certificar la discapacidad

La guardería municipal de Garachico se reconvierte en un centro comarcal de validación de la discapacidad del Gobierno de Canarias. Después de cerrar las puertas hace tres cursos escolares y no reabrir con uso educativo, este centro del Ayuntamiento de la Villa y Puerto será uno de los tres que abrirán en Tenerife para prestar este servicio. Según fuentes de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional, su apertura en puntos estratégicos se materializará "en dos semanas".

Uno en el Norte y otro en el Sur

El norte y el sur de Tenerife serán los emplazamientos de estos centros con los que se procede a descentralizar el servicio y, con ello, evitar desplazamientos hasta Santa Cruz. Estos espacios contarán con equipos para "zonificar y que la gente no tenga que ir hasta la capital para realizar la valoración necesaria". Con su apertura, otro de los objetivos de la Dirección General de Discapacidad es reducir la lista de espera en la valoración de discapacidad, hoy saturada. Además de la implantación de estos tres puntos en la Isla se plantea la robotización, la introducción de inteligencia artificial y la aprobación del nuevo Real Decreto de ampliación de personal.

Entre 56 y 71 kilómetros menos

El nuevo centro comarcal de validación de discapacidad de Garachico atenderá a los municipios de la comarca de Daute: El Tanque, Los Silos y Buenavista del Norte. También prestará servicio a algunas zonas de Icod de los Vinos. Esta es la idea inicial para el equipo sanitario que atenderá en el Noroeste, según la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez. Los vecinos de este enclave se ahorrarán un trayecto de entre 56 y 71 kilómetros, más el retorno.

Fuentes autorizadas del Ayuntamiento garachiquense aseguran que la gestión para ubicar este servicio en el centro educativo se está realizando desde hace un año y medio, "una vez que se supo que este edificio no iba a albergar más la Escuela Infantil".

La antigua guardería municipal, que durante gran parte del siglo XX fue un "despacho de carne", está ubicada en la calle Santa Ana del casco urbano, una pequeña y estrecha vía de adoquines que no tiene salida para vehículos. Aún no se conocen los horarios de atención al público, ni tampoco cómo funcionarán los equipos de trabajo, si serán itinerantes o estarán de manera permanente.

Amarillo por blanco

Lo que sí sabían los vecinos de Garachico es que el inmueble público tendría otro destino. A finales del mes de septiembre, el consistorio vació la antigua guardería de muebles y enseres. Con posterioridad, el edificio cambió de color y perdió su característico amarillo que daba nombre de Escuela Municipal Infantil 'La casita amarilla'. Ahora, sus paredes exteriores lucen de blanco.

Los operarios municipales llevan trabajando en su interior desde hace dos meses. Habilitaron una pequeña rampa para subir a la puerta principal, ya que la infraestructura cuenta con una escalera de pocos escalones de piedra como acceso. La parte trasera cuenta con una entrada con rampa de ligero desnivel. Justo detrás, se encuentra la Casa de la Juventud.

El personal

Los equipos de los Centros de Valoración y Orientación (CVO) están compuestos por tres profesionales: un médico especialista, que evalúa la condición física o sensorial; un psicólogo, quien valora la esfera cognitiva y de comportamiento, y un trabajador social, encargado de analizar el entorno y las limitaciones sociales. Este grupo de profesionales emite un informe técnico de valoración. No obstante, la resolución final la dicta la Dirección General de Discapacidad del Gobierno de Canarias.

Hasta el momento de la apertura de estos tres nuevos centros, solo existen dos puntos para valorar la discapacidad en Canarias: uno en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas de Gran Canaria.