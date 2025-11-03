Condenados en Tenerife por traficar con cocaína, éxtasis y ketamina

Dos jóvenes de origen italiano han sido condenados este lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por delitos contra la salud pública. El Ministerio Fiscal y las defensas de ambos investigados alcanzaron un acuerdo por el que los acusados reconocen los hechos relatados por la acusación pública. De esta manera no hubo necesidad de celebrar las dos vistas orales previstas y el tribunal dictó las sentencias de conformidad que son, además, firmes porque las partes rechazaron recurrir los fallos.

En el primero de los procedimientos, al acusado le habían intervenido dentro de una mochila una bolsa con 34,84 gramos de hachís, 2,55 gramos de ketamina, dos bolsas con 11,37 gramos de cocaína y tres bolsitas más con 2,45 gramos de éxtasis. Las drogas fueron decomisadas por agentes de Policía en un control de seguridad. Además, en el cacheo se incautaron de 235 euros.

Según la Fiscalía, las drogas habrían alcanzado un valor de 1.090 euros en el mercado ilícito. Por todo ello, el Ministerio Público reclamaba una pena de tres años y seis meses de prisión, así como una multa de 3.266 euros. Finalmente, el acusado ha sido condenado a una pena de dos años de prisión y al pago de una multa de 1.000 euros.

Como el ahora condenado no tenía antecedentes penales, la pena privativa de libertad quedó suspendida con el compromiso de no cometer ningún delito en los próximos cuatro años.

Cocaína y éxtasis

El acusado, que ha sido condenado a tres años de prisión, junto al traductor en la sala.

En el segundo procedimiento, dirimido también en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial al acusado le habían intervenido 4,72 gramos de cocaína y 6,44 gramos de éxtasis. Además, la Policía le intervino 105 euros que tenía en su poder. Según el fiscal, las sustancias intervenidas habrían alcanzado un valor de 587 euros en el mercado ilícito.

El Ministerio Público consideraba que el acusado debía ser condenado a una pena de cuatro años y seis meses de prisión así como abonar una multa de 1.000 euros. Finalmente, en el acuerdo alcanzado entre su abogada y el fiscal rebajó su condena a tres años de prisión, manteniendo la misma multa. En este caso la entrada en prisión no se puede suspender, pues la condena supera los dos años.