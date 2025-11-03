Canaryfly estrena el servicio de venta a bordo en sus rutas desde Tenerife

La compañía aérea canaria Canaryfly ha estrenado su servicio de venta a bordo en las rutas desde Tenerife, lo que supone completar la implantación de este servicio en toda su red de vuelos interinsulares. Con esta incorporación, todos los pasajeros de la aerolínea podrán disfrutar de una oferta de snacks y bebidas diseñada para hacer el viaje más cómodo y agradable.

La directora de Marketing y Comunicación de Canaryfly, Cathaysa Santana, asegura que “teníamos claro que nuestro servicio de venta a bordo debía ir alineado con nuestros objetivos como compañía low cost, procurando que nuestros usuarios y usuarias paguen exclusivamente por aquello que necesitan y estableciendo unos precios asequibles”.

En este sentido, explica que “cada pasajero o pasajera tendrá la oportunidad de elegir entre diferentes opciones, con diferentes combinaciones de productos, a un coste prácticamente imposible cuando hablamos de la venta a bordo de un avión”.

Servicio a bordo de Canaryfly. / E. D.

El nuevo menú de este año, que ya se ofrecía en los vuelos que parten desde Gran Canaria, incluye productos de producción local y opciones para todos los públicos, con precios accesibles que van desde 1 a 3,20 euros. Los pasajeros podrán elegir entre bebidas calientes, como café con leche o café con leche condensada; opciones frías, tales como agua, zumos, refrescos o cerveza Dorada Especial, y una selección de snacks dulces y salados, entre ellos el clásico queque, croissant de chocolate o Munchitos, además de compota de fruta para los más pequeños.

La aerolínea ofrece, además, combinaciones especiales, como café con dulce o refresco con snack salado, y permite el pago tanto en efectivo como con tarjeta, facilitando la compra durante el vuelo.

Sobre Canaryfly

Canaryfly se enorgullece de haber alcanzado un récord histórico durante 2024, con más de 625.000 pasajeros transportados, apoyando el desarrollo y bienestar de los canarios y ofreciéndoles los mejores precios durante todo el año en todas sus rutas.

En enero de 2017, Canaryfly obtuvo por primera vez la prestigiosa certificación ISO 9001 para su Sistema de Gestión de Calidad y la certificación ISO 14001 para su Sistema de Gestión Medioambiental, lo que garantiza la excelencia en todos los procesos de organización y gestión de vuelos, tanto en tierra como en aire. Además, la aerolínea fue reconocida en 2018 con la Certificación OHSAS, posteriormente renovada a la ISO 45001, en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En junio de 2024 renovó la prestigiosa certificación de IATA de Auditoría de Seguridad Operacional (IOSA), lograda por primera vez en 2018. Esta certificación pertenece a un sistema internacionalmente reconocido para evaluar los sistemas de control y la gestión operacional en aerolíneas. El programa IOSA establece una base sólida para la cultura de la seguridad y el cumplimiento de los requisitos de las autoridades de aviación.

Canaryfly se compromete a seguir mejorando y optimizando sus recursos, reduciendo su impacto medioambiental y fortaleciendo su responsabilidad social.