El Cabildo pone en venta por 10 millones bitcoins que compró por 10.000 euros

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, adquirió 97 bitcoins en 2012 por 10.000 euros en el marco de un proyecto de investigación. Trece años después, puede conseguir por ellos alrededor de 10 millones de euros, es decir, el valor de la compra multiplicado por mil.

Es el nuevo intento del Cabildo por desprenderse de estas criptomonedas, que espera llevar a cabo con éxito esta vez tras los múltiples inconvenientes con que se ha encontrado en los intentos anteriores de los últimos años. Y es que se trata de una operación compleja y sin precedentes en España en una administración pública.

El consejero de Innovación del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez, el área del que depende el ITER, espera cerrar la transacción en los próximos meses y destinar los cerca de 10 millones a proyectos de investigación del propio centro tecnológico, que se encuentra en la costa de Granadilla de Abona.

Martínez revela que los responsables del ITER mantienen conversaciones en este momento con una entidad financiera española, mientras ultiman el encaje administrativo para sacar rendimiento al fin a unas criptomonedas que han disparado su valor desde que el instituto se hiciera con ellas.

La Corporación insular no puede recurrir a una entidad bancaria pues la inmensa mayoría no acepta bitcoins, al menos en Europa. La razón: temen los riesgos asociados, como la falta de regulación y la volatilidad extrema de esta moneda digital. No son ilegales, pero siguen generando incertidumbre. El Cabildo podría llevar a cabo esta operación pero siempre a través de entidades financieras homologadas por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), principales supervisores en el país de las transacciones económicas y los mercados de valores. Con la que ha entablado conversaciones cumple con esta premisa básica.

Las 97 bitcoins que tiene el instituto tinerfeño han llegado a tener un valor superior a los 11 millones. Y es que a pesar de las dudas, el bitcoin no ha parado de revalorizarse, sobre todo a partir de 2017, cuando se produjo su gran salto. Creado en 2008, algunos inversores vaticinan que será la moneda de un futuro nada lejano. Ha consolidado su posición no solo como un activo digital escaso, sino también como un símbolo de soberanía financiera y una alternativa frente al sistema monetario tradicional. Bancos internacionales como JPMorgan, Citibank y Wells Fargo empiezan a aceptarlo como garantía en procesos de crédito.

El gran espaldarazo llegó en enero del año pasado. La Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), la CNMV de Estados Unidos, autorizó inversiones financieras en bitcoin, un momento largamente esperado por los seguidores de esta criptomoneda.

El fin de la compra de 10.000 euros de bitcoin por parte del ITER no fue la inversión económica, zanja Martínez. En el desarrollo de sus funciones en I+D+i, el ITER compró estas 97 bitcoins para un proyecto tecnológico con el que conocer el funcionamiento de la tecnología que permite la existencia de las monedas virtuales: el blockchain.

«Fue una de las numerosas investigaciones que lleva a cabo el ITER para entender los diferentes sistemas tecnológicos y experimentar con ellos», explica el consejero, que detalla que en este momento, por ejemplo, el instituto está estudiando la tecnología cuántica, que aprovecha los principios de la física cuántica para crear dispositivos con capacidades avanzadas.

Esta operación del ITER no ha estado exenta de polémica. Pedro Martín, que fuera presidente del Cabildo por el PSOE el pasado mandato, la criticó por el carácter «opaco» de las criptomonedas. Juan José Martínez (CC) aclara que ya que se compraron con un objetivo de experimentación, «lo lógico es tratar de venderlas ahora que se han revalorizado tanto e invertirlas en proyectos del propio ITER».

El blockchain, el sistema tecnológico que sustenta las criptomonedas (cadena de bloques en inglés), es como un enorme libro de contabilidad que se encuentra en internet y que, según el ingeniero superior en Informática por la Universidad de La Laguna y experto en ciberseguridad Deepak Daswani, «todos pueden consultar pero nadie puede manipular». Lo que lo diferencia de otros sistemas de almacenamiento es que no tiene una red central, detalla Daswani, sino que las millones y millones de anotaciones se reparten entre ordenadores de alta capacidad por todo el planeta.

Qué es el blockchain

Su utilidad no solo se limita a las criptomonedas. Puede almacenar información de todo tipo –historiales médicos, datos logísticos, claves de la trazabilidad de los alimentos, datos electorales...– pero si se le conoce por algo es por encima de todo por ser el mecanismo que permitió la creación de las monedas digitales, al permitir la eliminación de intermediarios y el almacenamiento de las transacciones.

Un equipo de computación del ITER indagó sobre cómo operar bitcoin. Lo que le interesaba es el llamado minado. Consiste en validar las transacciones que se realizan en la red y agruparlas en bloques. Cada bloque contiene un conjunto de transacciones y debe ser validado mediante la resolución de un complicado problema matemático basado en cálculos aleatorios. La resolución de este problema permite asegurar que las transacciones son legítimas y que no se están gastando bitcoins más de una vez, evitando fraudes. n