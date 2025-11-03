Las balsas de Tenerife, al 26,5% de su capacidad
Comparado con el mes de octubre, se ha producido un descenso
Santa Cruz de Tenerife
Las balsas de agua de Tenerife han arrancado el mes de noviembre al 26,5% de su capacidad, 5,2 puntos por encima del volumen registrado en el mismo mes de 2024.
En la comparativa con octubre supone un descenso del 1,5%.
Las balsas de la zona norte de la isla están, según los últimos datos actualizados por Balten, al 27,4% y las de la zona sur, al 24,6%.
El volumen almacenado a 1 de noviembre era de 1.334.421 metros cúbicos, 75.962 menos que a comienzos de octubre.
- Grandes retenciones en la autopista del sur de Tenerife al caer una persona desde un puente
- Zahra, la joven que murió en el tranvía de Tenerife tras cumplir su sueño de viajar a Asia
- El actor turco de moda, en Tenerife: tras su paso por 'La Revuelta', Can Yaman se deja ver en la isla
- El fiscal acusa a dos farmacéuticos y un médico por una estafa millonaria a la sanidad canaria
- Puerto de la Cruz soluciona la falta de aparcamientos con 30 millones de inversión
- Un refugiado alemán y una receta centenaria: esta es la historia de la pastelería más antigua de Canarias que está en Tenerife
- Espaldarazo de Parques Nacionales de España al nuevo plan de la joya de la naturaleza de Tenerife
- Entra en vigor en Tenerife el cobro del céntimo forestal al repostar carburante