Las balsas de Tenerife, al 26,5% de su capacidad

Comparado con el mes de octubre, se ha producido un descenso

Una de las 23 balsas que gestiona Balten en el norte de Tenerife

Una de las 23 balsas que gestiona Balten en el norte de Tenerife / Carsten W. Lauritsen

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Las balsas de agua de Tenerife han arrancado el mes de noviembre al 26,5% de su capacidad, 5,2 puntos por encima del volumen registrado en el mismo mes de 2024.

En la comparativa con octubre supone un descenso del 1,5%.

Las balsas de la zona norte de la isla están, según los últimos datos actualizados por Balten, al 27,4% y las de la zona sur, al 24,6%.

El volumen almacenado a 1 de noviembre era de 1.334.421 metros cúbicos, 75.962 menos que a comienzos de octubre.

