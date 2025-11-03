Las balsas de Tenerife, al 26,5% de su capacidad

Las balsas de agua de Tenerife han arrancado el mes de noviembre al 26,5% de su capacidad, 5,2 puntos por encima del volumen registrado en el mismo mes de 2024.

En la comparativa con octubre supone un descenso del 1,5%.

Las balsas de la zona norte de la isla están, según los últimos datos actualizados por Balten, al 27,4% y las de la zona sur, al 24,6%.

El volumen almacenado a 1 de noviembre era de 1.334.421 metros cúbicos, 75.962 menos que a comienzos de octubre.