La autora británica que se enamoró de Tenerife: así fue su historia y legado en la isla

En uno de los momentos más difíciles de su vida, Agatha Christie eligió Tenerife como destino para recuperarse emocionalmente.

Su estancia en el Gran Hotel Taoro, en Puerto de la Cruz, marcó el inicio de una estrecha relación entre la escritora y la isla.

El hotel de lujo que inspiró a Agatha Christie

La escritora británica atravesaba el duelo por la reciente muerte de su madre y el divorcio de su primer matrimonio, una etapa marcada por la desaparición que protagonizó. Al describir la infidelidad de su marido, el coronel Archibald Christie, la autora desapareció durante días, hasta que la encontraron en un hotel.

Este episodio traumático la llevó a recibir tratamiento psiquiátrico y buscar un lugar donde descansar, eligiendo Tenerife como destino. Llegó a la isla en 1927 acompañada por su hija y su secretaria.

Se hospedó en el Gran Hotel Taoro, en Puerto de la Cruz, un alojamiento habitual entre la alta sociedad europea del siglo XX.

Las escaleras de la escritora en Puerto de la Cruz

En el Paseo de los Cipreses del Puerto de la Cruz se encuentran las conocidas escaleras de Agatha Christie, uno de los rincones más fotografiados del municipio. Cada escalón está pintado de un color distinto y lleva el título de sus obras, formando un recorrido visual que rinde homenaje a su legado literario.

Escalera de Agatha Christie en Puerto de la Cruz / Instagram

Además, este punto ofrece unas vistas inmejorables a la playa de arena negra volcánica, una de las señas de identidad del pueblo. El propio paseo fue el primer lugar en España en llevar su nombre.

Festival Internacional Agatha Christie

Puerto de la Cruz celebra de manera bianual el Festival Internacional Agatha Christie, desde 2007. Es un homenaje a la escritora británica que visitó la ciudad en 1927 y sus paisajes la inspiraron para escribir relatos como "El hombre del mar".

El evento ofrece una amplia programación cultural que combina literatura, teatro, cine, exposiciones, música y gastronomía, con el misterio como hilo conductor. Este se celebrará del 6 al 15 de noviembre.