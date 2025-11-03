Todos los agentes demandan el relevo del jefe de la Policía Local de Tacoronte

Los ocho agentes de la Policía Local de Tacoronte firmaron un documento en el que solicitan a la alcaldesa, Sandra Izquierdo, que releve al jefe del cuerpo, Gabriel Medina, por deficiencias en la operatividad, ausencia de liderazgo efectivo, deterioro del clima laboral, uso ineficiente de recursos y carencias en la gestión administrativa.

El escrito lo suscriben todos los policías de una plantilla que completan el jefe y un segundo oficial, Luis Alexis Castro, quien ejerce la dirección de la Jefatura, según los firmantes, y a quien proponen como sustituto. Todo con el propósito de responder a las necesidades cotidianas del servicio.

Una revisión exhaustiva

En el documento de dos páginas firmado el pasado 7 de octubre, además de informar a la alcaldesa de «las deficiencias detectadas en la gestión» de Medina, jefe desde el año 2016, aseguran que, «sin perjuicio de su dilatada trayectoria profesional, las circunstancias actuales aconsejan una revisión exhaustiva de su desempeño al frente del cuerpo».

Más motivos

Los policías de Tacoronte justifican su demanda argumentando, además, que la participación del actual jefe «en tareas esenciales, como detenciones, inspecciones o instrucción de atestados, ha sido nula o muy limitada durante un periodo muy prolongado».

Hacen constar que dicha situación «ha repercutido directamente en la eficacia operativa del cuerpo, dejando al personal sin el respaldo técnico y jerárquico necesario (...)».

Comunicación interna

En el escrito remitido a la alcaldesa de Tacoronte sostienen que «se ha observado un ambiente laboral deteriorado derivado de deficiencias en la comunicación interna y en la gestión de los conflictos». A juicio de todos los agentes, esa situación afecta de forma directa a «la motivación, coordinación y bienestar del personal».

La gestión y distribución de los recursos materiales por parte del jefe de la Policía Local deriva en un supuesto agravio comparativo: "Se han adoptado decisiones en la gestión de recursos materiales y humanos que han generado malestar y percepción de desigualdad entre los agentes», lo que ha "afectado negativamente a la operatividad y la equidad en la asignación de medios".

Sobre las carencias en la gestión administrativa, refieren que el manejo del programa Gestiona (plataforma digital que simplifica los trámites) «ha evidenciado deficiencias que han provocado caducidades o tramitaciones incorrectas de expedientes».

Asimismo, los agentes dejan constancia de que los problemas de comunicación con la Concejalía de Seguridad y la Alcaldía han afectado a la correcta organización de eventos y servicios municipales.

La alternativa

La propuesta de situar en el puesto a Luis Alexis Castro la argumentan los ocho policías al apuntar que «cuenta con una destacada trayectoria en nuestro municipio, además de una experiencia de más de dos años» en la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

Al tiempo, destacan su constante disposición a colaborar, «incluso en su tiempo libre, en servicios de relevancia, apoyando y dirigiendo con eficacia a los agentes».

Todo ello lleva a todos los policías locales de Tacoronte a señalar que «estamos convencidos de que su designación aportará cohesión, eficiencia y estabilidad al servicio policial en beneficio del buen funcionamiento del cuerpo y de la seguridad ciudadana, como viene demostrando desde que ejerce la Jefatura accidental».

El gobierno municipal no se pronunció sobre este planteamiento de la plantilla de la Policía Local.