Adiós a esperar la guagua bajo el sol y la lluvia: una campaña rehabilitará 2.251 paradas en Tenerife

Las paradas de guagua de la Isla serán más cómodas y seguras. El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Movilidad, anuncia obras por valor de 3,7 millones de euros para la conservación, mantenimiento y mejora de las 2.251 que gestiona la corporación entre las 3.500 que están operativas. En concreto, la inversión se realizará en 1.179 paradas del Norte y en 1.072 del Sur, para lo que han contratado a ocho trabajadores que dispondrán de una flota de cuatro vehículos de uso exclusivo para esta rehabilitación.

Norte y Sur

El contrato está estructurado en dos lotes territoriales. El Norte (reservado a centros especiales de empleo o empresas de inserción), que incluye las paradas ubicadas en La Laguna, y el Sur, que abarca también las de Santa Cruz. El objetivo es garantizar el óptimo estado de las infraestructuras asociadas al transporte público, reforzando la seguridad, accesibilidad y confort de los usuarios. La adjudicación recayó en las empresas Envera Empleo, SLU (un centro especial de empleo) y la Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales.

Actuaciones

El servicio incluye actuaciones preventivas y correctivas, abarcando marquesinas, señalética, mobiliario urbano, sistemas de información y demás elementos vinculados a cada parada. También contempla la actualización del inventario insular de paradas, la gestión de incidencias y un sistema de control de calidad orientado a la mejora continua. Para ello se dispondrá de una flota operativa de cuatro vehículos, equipados para realizar labores de inspección, reparación y limpieza en los distintos puntos de la red.

Objetivos

Esta actuación tiene como finalidad reforzar las líneas con mayor demanda, mejorar la puntualidad, sustituir vehículos antiguos y avanzar hacia un sistema de movilidad más eficiente, sostenible y accesible, reduciendo la dependencia del coche y contribuyendo a descongestionar las principales vías insulares.

Infraestructuras

La presidenta insular, Rosa Dávila, subrayó que “Tenerife es una de las islas con mayor número de puntos para esperar el transporte público en Canarias, unas infraestructuras que forman parte esencial del día a día de miles de personas y merecen toda nuestra atención”.

Plan de mejora

La iniciativa se enmarca en el plan de mejora y refuerzo del transporte público en la Isla, “una estrategia histórica impulsada por el Cabildo que contempla la renovación y ampliación de la flota de Titsa, con 342 nuevas guaguas entre 2024 y 2026 mediante una inversión total de más de 120 millones de euros”.

Calidad del servicio

Por su parte, la consejera de Movilidad, Eulalia García, destacó que “este servicio integral es una apuesta por la calidad del transporte público y por la mejora directa de la experiencia de los usuarios”. La idea es que “cada parada sea un espacio más accesible, cómodo y seguro, especialmente para las personas mayores o con movilidad reducida”. García incidió en que el contrato permitirá actuar de forma preventiva sobre las infraestructuras, “evitando su deterioro y garantizando un mantenimiento continuo que mejore la imagen y funcionalidad del transporte público”.

Foto de grupo de los implicados en la campaña, de trabajadores a políticos / El Día

Movilidad y Carreteras

Ambas valoraron las cuestiones a abordar conjuntamente por Movilidad y Carreteras. Por ejemplo, la consulta de muchos usuarios, de forma privada o a través de las redes sociales, para identificar dificultades de accesibilidad. En ocasiones, apuntaron, “no es posible realizar lo que nos piden porque puede contravenir la normativa y debemos conciliar la seguridad con los recorridos alternativos que pretenden”.

Duplicar cifras

El incremento en el uso del transporte público en guaguas de Titsa podría alcanzar este año entre un 6% y un 7% hasta superar los 87 millones de pasajeros. Supone duplicar el número de usuarios en dos años y medio, desde los 43 millones registrados en 2023. Esto obliga a redimensionar la empresa y de ahí el aumento del número de guaguas, 342 en dos años, más las 70 previstas para 2026, varias de dos pisos destinadas a recorridos más largos entre el norte, el sur y el Área Metropolitana.

Desafíos

La presidenta del Cabildo reconoció que “uno de los grandes desafíos a poner en marcha son los carriles bus-vao, donde se prioriza el transporte público y los vehículos de alta ocupación”. Dávila recordó el refuerzo de conductores porque “por cada guagua tenemos que contratar tres, pero ya hemos identificado algunas líneas en las que se sigue incrementando la demanda”.

La línea 108

Eulalia García puso el ejemplo de la 108, directa a Icod de los Vinos, que “coge mucha gente para hacer el trayecto Santa Cruz-Laguna, que ya cubren la 014 o la 015”. La respuesta a esta situación es que “aunque ya lo hemos hecho unas cinco veces en estos dos años, vamos a reforzarla de nuevo con las guaguas de dos pisos e, incluso, a través de la supresión de algunas paradas intermedias, para que la coja quien efectivamente necesita llegar a Icod a las ocho de la mañana y no a La Laguna”.

Centro de datos

Uno de los aspectos más valorados por Dávila es el gran centro de datos, "que nos permite estar constantemente cruzando información”. Esto pasa por “conocer en tiempo real el número de usuarios que suben y bajan en cada parada y comprobar qué líneas están más saturadas y requieren refuerzos". La consejera insistió que “no es tan sencillo acometer un cambio completo en una línea", pero cree que en Titsa se realiza una buena labor e, incluso, "somos capaces de dar respuestas en 24 o 48 horas".

Marquesinas

El próximo reto es afrontar un contrato de suministros de marquesinas "porque no tenemos suficientes", señaló García, quien avaló la intención de "ir acondicionando los entornos de las paradas, porque en muchas de las carreteras insulares competencia del Cabildo está señalizada con un palo y queremos cambiar eso". Además, recordó que en torno a 1.100 de las paradas operativas son competencia de los ayuntamientos. Depende de si la carretera en la que se encuentra es de titularidad insular o de competencia municipal.