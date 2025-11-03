Más de 600 bocadillo al día y menos de 4 euros: así es el bocadillo que triunfa en este municipio de Tenerife

Los bocadillos están revolucionando el mundo de las redes sociales, muchos usuarios ofreces desde combinaciones clásicas hasta las más innovadoras creando necesidades entre sus seguidores.

En las Islas Canarias hay un bocadillo que tiene nombre propio y es el de pata, muchos son los establecimientos que lo preparan, pero el bar-restaurante Puzol en Güímar, se ha convertido en un auténtico fenómeno. Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado y han confirmado que este bocadillo sigue siendo un clásico de la gastronomía canaria

El secreto del bocadillo más famoso de Güímar

El bocadillo de pata de bar Puzol, es una de sus especialidades. Cada día hornean entre ocho y nueve patas, asadas por ellos mismos y acompañadas de chicharrón picado, que le da un sabor característico y único.

El local vende unos 600 bocadillos diarios, con un precio de 3,60 euros el entero y 2,40 euros el medio. Una receta que se ha convertido a este bar en una parada obligatoria para los amantes de la comida canaria.

Desayunos y almuerzos caseros

El restaurante ofrece un menú de desayunos (de 7:00 a 12:00 horas), con una amplia variedad de bocadillos, sandwiches, tostadas y opciones saludables como el desayuno saludable, que incluye un bowl de avena con leche, frutas de temporada, chocolate negro, dulce de leche, nueces y semillas por 6 euros.

A mediodía, el local apuesta por la cocina tradicional con entrantes, ensaladas, hamburguesas caseras con 150 gramos de carne de vacuno y sus especialidades de siempre:

Carne fiesta: tacos de cochino en adobo (8 euros la ración / 5,50 € la media)

tacos de cochino en adobo (8 euros la ración / 5,50 € la media) Pota en salsa: un plato típico canario con un toque picante (8 euros la ración / 5,50 € la media)

un plato típico canario con un toque picante (8 euros la ración / 5,50 € la media) Carne de cabra: disponible jueves y viernes, elaborado con una receta familiar (9 euros la ración / 6,50 € la media)

Además, también cuentan con platos fuera de carta y un servicio takeaway para recoger los pedidos en el local.

Un restaurante familiar

Puzol es un restaurante familiar con más de 10 años de trayectoria, reconocidos por su cocina casera donde todos sus platos se elaboran con productos frescos y de kilómetro cero.

El local es amplio y acogedor, dispone de salón y terraza, ideal para comidas en grupo o celebraciones.

Horario y ubicación

El bar-restaurante Puzol se encuentra en la Carretera El Puertito, kilómetro 3, en el municipio de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), junto a la gasolinera Disa. Su local se encuentra en una zona de paso, con un amplio aparcamiento y fácil acceso. Por todo ello, se ha convertido en una parada habitual entre quienes transitan la zona.

El establecimiento abre sus puertas de martes a viernes, de 6:00 a 17:00 horas, mientras que los sábados lo hace en horario reducido, de 8:00 a 17:00 horas. Los domingos y lunes permanece cerrado por descanso del personal.