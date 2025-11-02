Un zorro confiscado por tenencia ilegal encuentra refugio en la Fundación Neotrópico de Tenerife
El centro de recuperación de fauna acoge varios ejemplares de zorro rojo europeo, en sus raras variantes negra y blanca, animales criados por la industria peletera y que no pueden vivir como mascotas
El recinto de los zorros rojos europeos en la Fundación Neotrópico, ubicada en Tenerife, se ha convertido en uno de los espacios más singulares del Archipiélago. Allí viven varios ejemplares de esta especie, aunque, a simple vista, el visitante puede sorprenderse: no todos son rojos. Algunos lucen un pelaje negro intenso (melánicos) o blanco (leucísticos), fruto de la selección genética practicada por la industria peletera durante décadas, que los criaba según las modas del color de piel más demandadas cada año.
Estos animales, hoy protegidos y en un entorno controlado, fueron confiscados tras ser mantenidos como mascotas ilegales, una práctica más común de lo que parece. Desde la fundación recuerdan que, aunque de jóvenes pueden parecer dóciles y manejables, al crecer se vuelven agresivos, territoriales y potencialmente peligrosos.
Su belleza natural, que durante años los convirtió en víctimas del comercio de pieles, no debe llevar a error: no son animales domésticos. Tal y como explican los responsables de Neotrópico, los zorros desprenden olores muy fuertes y penetrantes, propios de especies silvestres, lo que los hace totalmente inapropiados para vivir en un hogar.
En este espacio de recuperación, los ejemplares reciben cuidados veterinarios especializados y disfrutan de recintos amplios y naturales, donde pueden desarrollar comportamientos propios de su especie. La Fundación Neotrópico, referente en rescate, custodia y conservación de fauna exótica y silvestre, subraya la importancia de no adquirir animales salvajes como mascotas y apuesta por la educación ambiental como herramienta para prevenir estas situaciones.
“Recordamos que no cualquier especie sirve para vivir en un domicilio”, recalcan desde el centro, que en los últimos años ha dado acogida a numerosos animales confiscados por tenencia ilegal en Canarias.
