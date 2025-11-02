Así se ve el paraíso desde Tenerife: estos son los miradores con las vistas más espectaculares de la isla

Los miradores son rincones perfectos para quienes disfrutan de la fotografía y de los paisajes naturales. Desde ellos, es posible contemplar la naturaleza en su estado más puro y capturar imágenes que quedan guardadas en la memoria.

En Tenerife, los miradores forma parte de su encanto. La isla cuenta con varios lugares desde donde admirar el Teide. Además, muchos de ellos están conectados son rutas de senderismo que permiten disfrutar del entorno de una manera más cercana.

Los 500 escalones (Tenerife)

El mirador se encuentra en la Urbanización Jardín del Sol, ubicada en Tacoronte. Esta urbanización fue diseñada para aprovechar las privilegiadas vistas hacia el océano Atlántico y el Teide. Sin embargo, este lugar se ha convertido en una vista obligatoria para los amantes de la fotografía y los paisajes.

Los 500 escalones cuenta con una ruta circular perfecta para los amantes del senderismo. Es recomendable realizarla en otoño o primavera, ya que la ruta está muy expuesta al sol y las subidas y bajada son exigentes, aproximadamente 300 metros de desnivel.

Mirador 500 escalones (Tenerife) / Wikiloc

Mirador La Ruleta (Tenerife)

Ubicado en el corazón del Parque Nacional del Teide, el Mirado La Ruleta es uno de los puntos más emblemáticos y visitados de Tenerife. Situado frente a los Roques de García, ofrece una de las vistas más impresionantes del Teide y del Llano de Ucanca, una amplía llanura de origen volcánico que recuerda a la superficie de Marte y es uno de los escenarios más fotografiados.

Desde este punto se puede contemplar también el Pico Viejo, otro de los grandes volcanes de la isla, y el famoso Roque Chinchado, una formación rocosa vertical que se ha convertido en un símbolo del parque. Su fácil acceso lo convierte en una parada imprescindible para quienes busquen disfrutar de los paisajes más característicos del Teide.

Mirador La Ruleta / Parque Nacional Teide

Mirador de Chipeque (Tenerife)

Situado en la Dorsal de La Esperanza, el Mirador de Chipeque es uno de los balcones naturales más espectaculares de Tenerife. Desde este punto se puede observar la vertiente norte de la isla, con vistas que abarcan desde La Punta del Hidalgo hasta Buenavista, pasando por el Valle de La Orotava y con el Teide como protagonista principal.

Rodeado de pinos y alejado del ruido, ofrece un ambiente de tranquilidad perfecto para quienes busquen disfrutar del silencio y del paisaje. En los días despejados, es posible ver la isla de La Palma.

El Mirador de Chipeque cuenta con paneles informativos que explican la flora, la fauna y la geología del entorno, algo que lo convierten en un punto de interés para los amantes de la naturaleza y la fotografía.